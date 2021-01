Ex-United, Wayne Rooney é efetivado como técnico de time da 2ª divisão inglesa

Desde janeiro de 2019, Rooney acumulava as funções de jogador e auxiliar-técnico no Derby County

Aos 35 anos, Wayne Rooney parece ter concretizado sua aposentadoria dos gramados. Após sua passagem no Everton entre 2017 e 2018, o atacante defendeu o D.C. United menos de um ano e, desde janeiro de 2019, acumulava dupla função no Derby County, time da segunda divisão inglesa: jogador e auxiliar-técnico. Porém, com a demissão em novembro passado do técnico Phillip Cocu, a diretoria decidiu efetivar o atleta como treinador. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 15, nas redes sociais do Derby. “Capitão. Líder. O maior”, escreveu a equipe no Twitter. Rooney assinou um contrato válido até junho de 2023 e seu trabalho precisará ser perfeito até o final da temporada. Em 22º lugar na tabela da Championship, o Derby corre o risco de ser rebaixado para a 3ª divisão.

“Quando cheguei ao Reino Unido, fiquei completamente maravilhado com o potencial do Derby County. O estádio, o campo de treinamento, a qualidade dos jogadores e dos jovens jogadores que estão chegando e, claro, a base de torcedores que se manteve leal e solidária. Apesar de outras ofertas, eu sabia instintivamente que Derby County era o lugar para mim”, disse Rooney. Desde que assumiu como interino, o ex-United comandou o County em nove partidas, registrando três vitórias e quatro empates. Sua estreia como treinador será neste fim de semana contra o Rotherham United.

Rooney é um dos maiores nomes do futebol inglês recente. Maior artilheiro da seleção inglesa com 53 gols, o atacante fez história no Manchester United, clube que defendeu durante 13 anos (de 2004 a 2017). Nesse período, o atleta conquistou três vezes a Copa da Liga Inglesa, cinco vezes a Premier League, quatro Supercopa da Inglaterra, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Copa da Inglaterra e uma Liga Europa.