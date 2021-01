CBF anuncia dias e horários das finais da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio

Jogo de ida da decisão será na Arena do Grêmio e a volta no Allianz Parque, em São Paulo

Divulgação/CBF Copa do Brasil começa a ser decidida no dia 17 de fevereiro



Na manhã desta quinta-feira, 14, a Confederação Brasileira de Futebol – CBF realizou um sorteio para definir os mandos de campo da final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio. Com presença de Paulo Nunes e do youtuber Fred, do canal Desimpedidos, foi decidido nas bolinhas que o Palmeiras irá decidir o título em casa, no Allianz Parque, e o primeiro jogo acontecerá na Arena do Grêmio. No mesmo dia, porém a noite, a confederação liberou os horários das partidas e confirmou os dias. O jogo no Rio Grande do Sul acontecerá no dia 11 de fevereiro (quinta-feira) às 21h30, horário de Brasília, enquanto a volta será no dia 17 de fevereiro (quarta-feira), no mesmo horário.

É provável que, se o Palmeiras vencer a Copa Libertadores e se classificar para o Mundial de Clubes no Catar, as datas precisem ser alteradas já que a final do torneio mundial está marcada para o dia 11 de fevereiro. A alternativa da Confederação é utilizar as datas de 28 de fevereiro e 07 de março. A final da Libertadores entre Palmeiras e Santos acontece no dia 30 de janeiro, no Maracanã, às 17h.