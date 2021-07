Federação Inglesa condena racismo contra jogadores após vice na Eurocopa

Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka foram alvos de comentários preconceituosos por parte da torcida da Inglaterra após a derrota nas penalidades para a Itália; Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, e o prefeito de Londres também repudiaram os atos

EFE/EPA/Frank Augstein Marcus Rashford desperdiçou um pênalti na final da Eurocopa entre Inglaterra e Itália



Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka foram alvos de racismo por parte da torcida inglesa após desperdiçarem cobranças de pênalti na final da Eurocopa diante da Itália, no último domingo, 11, em Wembley. O trio, que é negro, foi xingado de “macaco” e de outros apelidos discriminatórios através das redes sociais. Após a repercussão, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) divulgou um comunicado para condenar os atos. “A FA condena veementemente todas as formas de discriminação e está chocada com o racismo online que tem sido dirigido a alguns de nossos jogadores da Inglaterra nas redes sociais”, informou o comunicado oficial. “Não poderíamos deixar mais claro que alguém por trás de um comportamento tão repulsivo não é bem-vindo ao seguir a equipe. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiar os jogadores afetados, ao mesmo tempo em que pedimos punições mais duras possíveis para os responsáveis.”

A seleção da Inglaterra também divulgou uma nota condenando o abuso dirigido a seus jogadores nas redes sociais. “Estamos desgostosos que parte de nossa equipe – que deu tudo pela camisa neste verão – tenha sido submetida a abusos discriminatórios online depois do jogo desta noite”, disse a equipe em sua conta oficial no Twitter. A polícia britânica, por sua vez, informou que investigaria as postagens. “Estamos cientes de uma série de comentários ofensivos e racistas nas redes sociais dirigidos aos jogadores de futebol após a final do #Euro2020”, tuitou a Polícia Metropolitana. “Esse abuso é totalmente inaceitável, não será tolerado e será investigado.”

O caso também foi assunto entre as autoridades. Prefeito de Londres, Sadiq Khan, pediu às empresas de mídia social que removessem esse conteúdo de suas plataformas. “Os responsáveis pelo nojento abuso online que vimos devem ser responsabilizados – e as empresas de mídia social precisam agir imediatamente para remover e prevenir esse ódio”, afirmou o político. Já o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi outro que protestou contra o caso de racismo. “Estes jogadores da seleção da Inglaterra merecem ser tratados como heróis e não agredidos racialmente nas redes sociais”, escreveu no Twitter. “Os responsáveis destes horríveis ataques deveriam se envergonhar.”

Já Lewis Hamilton, lenda do automobilismo com sete títulos mundiais de Fórmula 1 e conhecido pelo combate ao racismo nas pistas, também se manifestou. Na manhã de hoje, o piloto britânico usou suas redes sociais para dizer que o episódio é “inaceitável” e que esta “ignorância precisa combatida”. “Tolerância e respeito aos jogadores de cor não deveriam ser uma condicional”, comentou Hamilton, que disse estar orgulhoso da campanha da seleção inglesa, a melhor da história da Eurocopa.