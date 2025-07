Federação italiana autoriza jogo entre Milan e Como pela Serie A na Austrália

Partida não poderá ser disputada no San Siro pois o estádio receberá no dia 6 de fevereiro a cerimônia de abertura da próxima edição dos Jogos Olímpicos de Inverno

Wikimedia Esta é a primeira vez na história da liga que uma partida é realizada fora da Itália



A Federação Italiana de Futebol (FIGC) autorizou nesta quinta-feira (10) a realização do jogo entre Milan e Como pela Serie A, marcado para fevereiro de 2026, na Austrália, algo inédito na história da liga. “O Conselho Federal da FIGC deu sinal positivo ao pedido da Liga Italiana para que a partida entre Milan e Como seja disputada em Perth”, explicou a FIGC em comunicado. “Para que esse deslocamento sem precedentes de um jogo da Serie A seja validado, a aprovação formal deve ser obtida com a Federação Australiana de Futebol, a Uefa, a Confederação Asiática de Futebol e a Fifa”, explicou a federação italiana. O jogo entre Milan e Como, válido pela 24ª rodada da Sere A 2025/2026, não poderá ser disputado na casa do Milan, já que o estádio de San Siro receberá no dia 6 de fevereiro a cerimônia de abertura da próxima edição dos Jogos Olímpicos de Inverno.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias