Fifa avalia aumentar número de vagas para a Copa do Mundo de 2030 para 64

Edição do torneio marcará o centenário da competição e será realizada em três países: Marrocos, Espanha e Portugal, enquanto Argentina, Paraguai e Uruguai sediarão três partidas

CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE/EPA Vale lembrar que a Copa do Mundo já passou por uma ampliação anterior



A Fifa está prestes a avaliar uma sugestão que visa aumentar o número de seleções participantes na Copa do Mundo de 2030 para 64. Essa edição do torneio marcará o centenário da competição e será realizada em três países: Marrocos, Espanha e Portugal, enquanto Argentina, Paraguai e Uruguai sediarão três partidas. A proposta foi apresentada por Ignacio Alonso, representante do Uruguai, durante uma reunião do Conselho da Fifa no dia 5 de março de 2025. A ideia gerou uma reação de surpresa entre os membros presentes, que ficaram em silêncio diante da sugestão.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Fifa levará em conta diversos aspectos, incluindo questões financeiras e políticas, antes de tomar uma decisão sobre a expansão do torneio. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, comentou que a proposta é interessante e merece uma avaliação mais detalhada, o que indica que a discussão sobre o formato do evento está longe de ser encerrada.

Vale lembrar que a Copa do Mundo já passou por uma ampliação anterior, passando de 32 para 48 equipes na edição de 2026.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias