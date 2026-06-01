Filho de Ancelotti é anunciado como técnico do Lille, da França

Davide Ancelotti assumirá o clube francês após a Copa do Mundo; ele é auxiliar técnico de seu pai na Seleção Brasileira

  • Por Nícolas Robert
  • 01/06/2026 11h38 - Atualizado em 01/06/2026 11h40
Rafael Ribeiro / CBF Davide Ancelotti, filho do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti

Davide Ancelotti, ex-treinador do Botafogo e filho do técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, foi anunciado nesta segunda-feira (1º) como técnico da equipe do Lille, da França. Atualmente auxiliar técnico de seu pai na Seleção Brasileira, o italiano irá se juntar ao time francês após a Copa do Mundo, cujo término está previsto para 19 de julho.

 

O filho de Ancelotti tem uma longa carreira no futebol nas comissões do pai, como nos casos de Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli, Everton e Brasil.

No futebol brasileiro, Davide treinou o Botafogo de julho a dezembro de 2025 e somou 33 jogos, com 15 vitórias, 10 empates e oito derrotas.

Davide Ancelotti e a delegação da Seleção Brasileira viajam aos Estados Unidos nesta segunda-feira (1º), por volta das 22h, para seguirem a preparação para a Copa do Mundo. Após golear o Panamá no domingo (31), o Brasil volta a campo no sábado (6), contra o Egito, em Cleveland, no último amistoso antes do torneio mundial.

A estreia na Copa do Mundo está marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h, em Nova Jersey.

