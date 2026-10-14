Fluminense x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores 2026.
O Fluminense joga em casa no primeiro encontro da semifinal. A equipe carioca disputa uma vaga em mais uma final da competição, que conquistou em 2023. O jogo de volta está marcado para 21 de outubro, em São Paulo.
O Palmeiras chega ao confronto após vencer o Corinthians por 4 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Vitor Roque está fora da partida por uma entorse no tornozelo.
Onde assistir Fluminense x Palmeiras ao vivo
A partida entre Fluminense e Palmeiras terá transmissão da Globo (TV aberta), da ge TV (YouTube) e do Paramount+ (streaming).
Assuntos
continue lendo
- Estudiantes x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 1 hora
- Villarreal x Napoli: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 1 dia
- Sabah x Slavia Praga: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 1 dia
- Galatasaray x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 1 dia