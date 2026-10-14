Fluminense x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores 2026

ARG - LIBERTADORES/PLATENSE X FLUMINENSE - ESPORTES - Agustín Canobbio, do Fluminense, comemora após marcar gol na partida de volta entre Platense e Fluminense válida pelas quartas de final da Copa Libertadores 2026, realizada no Estádio Ciudad de Vicente López, na Grande Buenos Aires, na Argentina, nesta terça-feira, 15.

Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores 2026.

O Fluminense joga em casa no primeiro encontro da semifinal. A equipe carioca disputa uma vaga em mais uma final da competição, que conquistou em 2023. O jogo de volta está marcado para 21 de outubro, em São Paulo.

O Palmeiras chega ao confronto após vencer o Corinthians por 4 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Vitor Roque está fora da partida por uma entorse no tornozelo.

Onde assistir Fluminense x Palmeiras ao vivo

A partida entre Fluminense e Palmeiras terá transmissão da Globo (TV aberta), da ge TV (YouTube) e do Paramount+ (streaming).