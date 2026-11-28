Palmeiras x Estudiantes: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Palmeiras enfrenta o Estudiantes neste sábado (28), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Centenario, em Montevidéu, em jogo pela final da Copa Libertadores de 2026.
A partida vale o título da Libertadores: quem vencer fica com a taça.
Na partida anterior, o Palmeiras perdeu para a Chapecoense por 3 a 0, pelo Brasileirão.
Já o Estudiantes jogou pela última vez quando venceu o Independiente Rivadavia por 3 a 2, pelo Super Copa.
Onde assistir Palmeiras x Estudiantes ao vivo
Palmeiras x Estudiantes será transmitido por Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada), GE TV (YouTube), Globoplay (streaming), Disney+ Premium (streaming) e Paramount+ (streaming).
Horário e local de Palmeiras x Estudiantes
A bola rola às 17h (de Brasília) neste sábado (28), 28/11/2026, no Estádio Centenario, em Montevidéu.
Escalações de Palmeiras x Estudiantes
As escalações oficiais de Palmeiras e Estudiantes costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Copa Libertadores de 2026 (final)
- Data e horário: 28/11/2026, às 17h (de Brasília)
- Local: Estádio Centenario, em Montevidéu
- Transmissão: Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada), GE TV (YouTube), Globoplay (streaming), Disney+ Premium (streaming) e Paramount+ (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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