França x Irlanda do Norte: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Confronto acontece pelos amistosos da Copa do Mundo nesta segunda-feira (8), às 16h10 (de Brasília)

Jogador francês Mbappé durante partida contra a Polônia pela Eurocopa.

França e Irlanda do Norte se enfrentam nesta segunda-feira (8), às 16h10 (de Brasília), pelos amistosos da Copa do Mundo, na Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, em Lille, na França.

A França está no Grupo I da primeira fase da Copa do Mundo, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega. A Irlanda do Norte não disputa o campeonato mundial desde 1986.

Onde assistir França x Irlanda do Norte ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTv (TV fechada), com início às 16h10 (de Brasília).