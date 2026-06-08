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Futebol Internacional

França x Irlanda do Norte: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Confronto acontece pelos amistosos da Copa do Mundo nesta segunda-feira (8), às 16h10 (de Brasília)

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FUTEBOL/EUROCOPA/FRANÇA X POLÔNIA - ESPORTES
Jogador francês Mbappé durante partida contra a Polônia pela Eurocopa. FABIO FERRARI/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

França e Irlanda do Norte se enfrentam nesta segunda-feira (8), às 16h10 (de Brasília), pelos amistosos da Copa do Mundo, na Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, em Lille, na França.

A França está no Grupo I da primeira fase da Copa do Mundo, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega. A Irlanda do Norte não disputa o campeonato mundial desde 1986.

Onde assistir França x Irlanda do Norte ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTv (TV fechada), com início às 16h10 (de Brasília).

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