France Football coloca Pelé, Ronaldo e Cafu no Dream Team da Bola de Ouro

Veja a escalação completa da revista francesa, que contou com um júri de 140 jornalistas especializados para escolher o melhor de cada posição de todos os tempos

Montagem sobre fotos/Reprodução/France Football Pelé, Ronaldo e Cafu foram escolhidos para integrar a seleção de melhores de todos os tempos



A France Football divulgou nesta segunda-feira, 14, os eleitos para o Bola de Ouro Dream Team, com os onze melhores jogadores, por posição. O Brasil foi o país que emplacou mais atletas, com três: Pelé, Ronaldo e Cafu. O Rei do Futebol entra na lista de meio-campistas – ele ganhou três Copas do Mundo com a seleção brasileira (1958, 1962 e 1970). Já Fenômeno e o lateral direito, ambos bicampeões mundiais (1994 e 2002), foram escolhidos na categoria de melhor atacante e defensor, respectivamente. Para montar a seleção, a revista francesa teve votos de 140 jornalistas especializados.

A France Football optou por montar o time na formação 3-43. No gol, a seleção da Bola de Ouro conta com o goleiro russo Lev Yashin, o único atleta da posição a já receber o prêmio individual na história, em 1963. Na defesa, além de Cafu, o italiano Paolo Maldini e o alemão Franz Beckenbauer formaram a trinca. O meio-campo, por sua vez, teve o brasileiro Pelé, o argentino Diego Maradona, o espanhol Xavi e o alemão Lothar Matthaus. Na frente, ao lado do Fenômeno, os contemporâneos Lionel Messi e Cristiano Ronaldo fecharam a seleção.

A Bola de Ouro Dream Team foi criada após a France Football cancelar a tradicional premiação para o melhor jogador da última temporada devido à pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Foram indicados dez nomes para cada setor do campo. Além disso, a revista abriu uma votação popular em seu site, que não teve influência no resultado final.