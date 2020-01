Goleiro do Manchester United sofre acidente e arrebenta Lamborghini de quase R$ 1 milhão

Reprodução/Te Sun Sergio Romero arrebentou sua Lamborghini



Sergio Romero, goleiro reserva do Manchester United, sofreu um acidente feio na manhã desta segunda-feira (20). A caminho do treino do time inglês, o jogador argentino perdeu o controle do seu carro, uma Lamborghini, e bateu contra um guardrail. O arqueiro, no entanto, saiu do veículo ileso, de acordo com informações do próprio clube britânico.

O incidente aconteceu em Carrington, na estrada A6144. Segundo o tabloide “Daily Mail”, Romero bateu o carro avaliado em 170 mil libras esterlinas (aproximadamente R$ 920 mil, na cotação atual).

Apesar das imagens impactantes que circulam na internet, Sergio Romero deixou o carro sem ferimentos e não deve perder a próxima partida dos “Red Devils”, diante do Burnley, no Old Trafford, pela Premier League.

Romero é reserva do espanhol David De Gea, atuando em apenas nove partidas na temporada – todas por competições de mata-mata.