Uefa divulga finalistas ao prêmio de melhor da temporada 2022/23; Vini Júnior está fora do top 11 

Entidade também anunciou os concorrentes ao troféu de melhor treinador da última temporada

Reprodução/Twitter/@Uefa Kevin De Bruyne, Lionel Messi e Erling Haaland são finalistas do prêmio de melhor jogador da Uefa 2022/2023



A Uefa divulgou nesta quinta-feira, 17, a lista de finalistas ao prêmio de melhor jogador da temporada 2022/23. Vencedores da Liga dos Campeões e do Campeonato Inglês com o Manchester City, o atacante Erling Haaland e o meio-campista Kevin De Bruye estão disputando o troféu. Quem também está no páreo é o argentino Lionel Messi, estrela da Argentina na Copa do Mundo do ano passado. O grande ganhador será conhecido em 31 de agosto, no Fórum Grimaldi, em Monaco – na ocasião, a entidade também sorteará os grupos da próxima Champions League. O órgão também anunciou os atletas que ficaram entre a 4ª e a 11ª posição do ranking (veja abaixo). Chamou atenção a ausência do brasileiro Vinicius Júnior, protagonista do Real Madrid nos últimos meses. Além disso, a Uefa afirmou que Pep Guardiola (Manchester City), Simone Inzaghi (Inter de Milão) e Luciano Spalleti (Napoli) estão concorrendo ao posto de melhor técnico. A premiação, vale lembrar, não tem relação com o The Best, organizado pela Fifa, ou com a Bola de Ouro, feita pela revista “France Football”.

De acordo com a Uefa, a lista inicial de atletas e treinadores foi selecionada pelo grupo de estudos técnicos com base no desempenho de cada um durante a temporada 2022/23 – foram considerados clubes e seleções. Desta forma, os 11 jogadores foram selecionados, sendo que os três primeiros foram escolhidos por uma votação de um júri composto pelos treinadores do clubes e seleções e jornalistas selecionados. Desta forma, o resultado final foi baseado no número total de votos dos treinadores e jornalistas. Os técnicos não podiam votar em jogadores de seu próprio time.

Melhores da Uefa 2023/24

4. İlkay Gündoğan (Alemanha e Manchester City, agora no Barcelona)

5. Rodri (Espanha e Manchester City)

6. Kylian Mbappé (França e PSG)

7. Luka Modrić (Croácia e Real Madrid)

8. Marcelo Brozović (Croácia e Inter, agora no Al Nassr)

9. Declan Rice (Inglaterra e West Ham, agora no Arsenal)

10. Alexis Mac Allister (Argentina e Brighton, agora no Liverpool)

11. Jesús Navas (Espanha e Sevilha)

