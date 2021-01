Goleiro entra para o Guiness após fazer gol em tiro de meta; assista

Confira o golaço que Thomas King, do Newport, marcou pela 4ª divisão do Campeonato Inglês

Reprodução/Sky Sports Goleiro Thomas King entrou para o Guinness após marcar um gol no tiro de meta



O goleiro galês Thomas King, do Newport, clube que disputa a quarta divisão do Campeonato Inglês, foi reconhecido nesta quinta-feira, 21, pelo Guiness como o autor do gol em que a bola percorreu a maior distância na história do futebol, após ter acertado chute a 96,01 metros. O lance aconteceu na última terça-feira, 19, durante empate da equipe com o Cheltenham em 1 a 1.

King abriu o placar aos 12 do primeiro tempo, ao cobrar potente tiro de meta e contar com a ajuda do vento para fazer a bola chegar até a área adversária, encobrir o goleiro adversário, Joshua Griffiths, e acertar a rede adversária. O recorde do goleiro galês supera o do bósnio Asmir Begovic, da mesma posição, quebrado em 2013, com gol marcado a 91,9 metros de distância, durante jogo do Stoke City, equipe do inusitado artilheiro, com o Southampton, pela primeira divisão do Inglês.

Thomas King, kiper Newport County dari Wales berhasil cetak gol.

Ini namanya goal kick goal.pic.twitter.com/NHxtdXTbiW — SPORT7 #Comeback #2021 #SeninJumat #2330WIB (@sport7trans7) January 20, 2021

*Com informações da Agência EFE