Santos convida 25 torcedores para assistir à final da Libertadores no Maracanã

Confira os critérios adotados pelo Peixe para escolher os sócios que estarão no estádio no dia 30 de janeiro

Divulgação/Secretaria de Cultura RJ O Maracanã receberá a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras



O Santos divulgou nesta quinta-feira, 21, os critérios para selecionar os 25 torcedores que acompanharão a final da Copa Libertadores da América contra o Palmeiras, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no próximo dia 30 de janeiro. Em vídeo publicado nas redes sociais, o clube informou que 22 homens e 3 mulheres estão credenciados para assistir ao jogo que pode render o tetracampeonato para o Peixe.

Para fechar a lista dos contemplados, o Santos deu ingresso aos 15 sócios torcedores que mais frequentaram os jogos do time entre 2019 e 2020; aos 5 melhores clientes desde o início de 2019 na Santos Store Online e também aos 5 sócios da categoria Black com residência fora do Estado de SP com maior pontuação no programa Sócio Rei. Na postagem feita pelo Peixe, o zagueiro Luan Peres aparece ligando para dar a notícia aos privilegiados.

Vale lembrar que o Santos recebeu 150 credenciais da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para a partida e optou pela seguinte divisão:45 para familiares de jogadores e comissão técnica; 30 para o Comitê de Gestão e seus convidados; 30 para o Conselho Deliberativo; 15 para autoridades e patrocinadores e 25 para sócios.