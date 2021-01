Flavio Prado revela bastidores do São Paulo e polemiza sobre liderança de Daniel Alves

O comentarista do Grupo Jovem Pan trouxe informações do Tricolor após a derrota por 5 a 1 para o Internacional e deu a sua opinião a respeito do capitão da equipe treinada por Fernando Diniz; confira

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO/MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Flavio Prado comentou a derrota do São Paulo por 5 a 1 para o Internacional



O São Paulo foi atropelado pelo Internacional, chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitória e, de quebra, perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores são-paulinos manifestaram a sua ira com o time e, principalmente, com Fernando Diniz. Ao longo do programa “Esporte em Discussão” desta quinta-feira, 21, no entanto, o comentarista Flavio Prado trouxe a informação de que o treinador não será desligado depois da vexatória derrota para o Colorado, atual primeiro colocado da competição nacional.

“O São Paulo não vai demitir o Fernando Diniz hoje. Eu também não o demitiria. Se não ganhar do Coritiba, é outra conversa, mas hoje o Diniz continua. A ideia da direção é manter ele no cargo restando sete rodadas para o fim. Mudar agora não adiantaria nada. Seria muito simplório colocar tudo na conta do técnico. O time do São Paulo está muito além do que poderia ir. A equipe não é para liderar como liderou e, se ganhar o campeonato, será um feito espetacular da comissão técnica. O São Paulo não tem time para ser campeão! O São Paulo está voltando para o ‘lugarzinho’ dele”, afirmou o jornalista.

Flavio Prado também falou sobre a situação de Daniel Alves, camisa 10 e capitão do Tricolor que foi criticado após não aparecer para dar entrevistas depois da goleada para o Internacional. No entendimento do profissional do Grupo Jovem Pan, o veterano está se comportando como um líder no time paulista e deve ser mantido entre os titulares. “Daniel Alves é um jogador muito diferentes dos outros e, na adversidade, você precisa contar com os bons. Não adianta você tirar o Daniel para colocar o Toró, Carneiro ou Galeano. Sobre a liderança dele, pelo que eu sei, ele está sendo esse líder, sim. Ele está sendo muito importante. E muita da liderança que o São Paulo conseguiu foi por causa dele. Ele é diferente e ninguém tiraria ele neste momento”, disse. O São Paulo tentará se reabilitar no Campeonato Brasileiro a partir das 19 horas (de Brasília) do próximo sábado, 23, quando receberá o Coritiba, no confronto válido pela 32ª rodada.

Assista ao debate abaixo