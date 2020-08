‘O Palmeiras não vai perder outro título para o Corinthians’, aposta Nilson Cesar

O narrador do Grupo Jovem Pan acredita que a história do dérbi decisivo de 2020 será diferente da final do Paulistão de 2018, quando o Timão fez a festa na casa do maior rival

Reprodução O locutor Nilson Cesar é um dos integrantes da equipe de esportes do Grupo Jovem Pan



Dois anos depois, Palmeiras e Corinthians vão voltar a entrar em campo no Allianz Parque para, em 90 minutos, decidir o título paulista. Em 2018, o time alvinegro surpreendeu e, após perder o jogo de ida, dentro de casa, por 1 a 0, repetiu o placar no estádio do rival e faturou, nos pênaltis e com muita polêmica, o segundo dos três Estaduais consecutivos que ostenta desde 2017. Será que a história será diferente no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília)? Para Nilson Cesar, sim. Em participação no Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, o narrador foi enfático e disparou: o Palmeiras não perderá outro título para o Corinthians.

De acordo com Nilson, o Verdão tem mais time, elenco e um melhor treinador. O locutor aposta que Vanderlei Luxemburgo trabalhará o psicológico dos atletas alviverdes para não sucumbir novamente diante do maior rival dentro de casa. “Como eu não fico em cima do muro, digo para vocês que o Palmeiras não vai perder outro título para o Corinthians! O Palmeiras será o campeão paulista no sábado, porque o Luxemburgo é malaco, também. Ele vai trabalhar esses caras e cobrar uma barbaridade desse pessoal. Além disso, o Palmeiras é mais time, tem mais elenco e conta com um treinador melhor que o do Corinthians. O Palmeiras é melhor, gente!”, afirmou.

Com o empate sem gols do jogo de ida, a decisão do Campeonato Paulista ficou, realmente, para a partida de volta. E ela será disputada no próximo sábado, às 16h30, no Allianz Parque. Quem vencer será campeão. Se houver outra igualdade no tempo normal – independentemente da quantidade de gols marcados –, Palmeiras e Corinthians disputarão nas cobranças de pênalti o título estadual. O Verdão não fatura o torneio desde 2008, enquanto o Timão busca a quarta conquista consecutiva – feito que não ocorre desde 1919.

