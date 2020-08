Fora de forma? Vídeo do Flamengo gera piadas: ‘O Gabigol tá virando o Gabigordo’

O atacante apareceu com uma “barriguinha saliente” em uma postagem feita pelo clube rubro-negro nesta sexta-feira, 07, e foi comparado ao sósia famoso

Montagem sobre fotos/Reprodução À esquerda, Gabigol no vídeo postado pelo Flamengo nesta sexta-feira; à direita, o "Gabigordo", sósia do jogador



Um vídeo postado pelo Flamengo na tarde desta sexta-feira, 07, nas redes sociais, gerou uma série de piadas por parte da torcida rubro-negra. O motivo? A forma física de Gabigol. Por causa do ângulo da filmagem, do modelo da camiseta ou pela ausência de jogos após o término do Campeonato Carioca, o artilheiro do futebol brasileiro em 2019 apareceu com uma “barriga saliente” na rápida gravação de seis segundos ao lado das taças conquistadas pelo clube carioca desde o ano passado.

Os internautas logo se movimentaram e “inundaram” a postagem com comentários que chamavam a atenção para a “barriguinha” do jogador. Até mesmo o “Gabigordo”, sósia de Gabigol que ficou nacionalmente conhecido na reta final da última temporada, viu o seu nome figurar entre os termos mais comentados do Twitter. “Sério, achei que era o Gabigordo…”, escreveu um torcedor. “O Gabigol tá virando o Gabigordo ou o Gabigordo tá virando o Gabigol?”, questionou outro. “Legal que o Gabigordo foi contratado pelo Flamengo para esse tipo de ação”, ironizou um terceiro.

Com Gabigol em campo, o Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Atlético-MG de Jorge Sampaoli, no Maracanã. O jogo será o primeiro de Domènec Torrente à frente do comando técnico rubro-negro – o espanhol, ex-auxiliar de Pep Guardiola, foi contratado após a saída de Jorge Jesus para o Benfica.

Confira, abaixo, as piadas feitas pela torcida do Flamengo:

O Gabigol tá virando o Gabigordo ou o Gabigordo pra virando o Gabigol? https://t.co/aMHq3CHL0w — O Flamenguista 🔴⚫ (@oflamenguista19) August 7, 2020

Gabigordo atingiu o auge dos sósias Geral falando que o Gabigol é sósia do Gabigordo. Levels. — joão (@Champz_12) August 7, 2020

o jogo virou agr ele q imita o gabigordo https://t.co/ehE9yS0TdN — gabriella (@melo_gabxx) August 7, 2020

Maneira a ação com os sósias, irmão — 𝑫𝒆 𝑳𝒂𝒖𝒓𝒆𝒏𝒕𝒊𝒊𝒔 ᶜʳᶠ (@delaurentiis_br) August 7, 2020

legal que o gabigordo foi contratado pelo flamengo pra esse tipo de ação https://t.co/3TeJTygINP — seu maico (@mikerenzetti) August 7, 2020