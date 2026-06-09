Grupo E da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários
O Grupo E da Copa do Mundo de 2026 é composto por Alemanha, Costa do Marfim, Curaçao e Equador. Os jogos entre as seleções iniciam no dia 14 de junho, com Alemanha x Curaçao e Costa do Marfim x Equador (Confira abaixo os demais jogos).
Confira os convocados do Grupo E
Alemanha
Goleiros
- Oliver Baumann (Hoffenheim)
- Manuel Neuer (Bayern de Munique)
- Alexander Nubel (Stuttgart)
Defensores
- Waldemar Anton (Borussia Dortmund)
- Nathaniel Brown (Frankfurt)
- Pascal Gross (Brighton)
- Joshua Kimmich (Bayern de Munique)
- Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
- Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique)
- David Raum (Leipzig)
- Antonio Rudiger (Real Madrid)
- Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
- Angelo Stiller (Stuttgart)
- Jonathan Tah (Bayern de Munique)
- Malick Thiaw (Newcastle);
Meias/Atacantes
- Nadiem Amiri (Mainz)
- Maximilian Beier (Borussia Dortmund)
- Leon Goretzka (Bayern de Munique)
- Kai Havertz (Arsenal)
- Lennart Karl (Bayern de Munique)
- Jamie Leweling (Stuttgart)
- Jamal Musiala (Bayern de Munique)
- Leroy Sané (Galatasaray)
- Deniz Undav (Stuttgart)
- Florian Wirtz (Liverpool)
- Nick Woltemade (Newcastle)
Costa do Marfim
Goleiros
- Yahia Fofana (Caykur Rizespor)
- Mohamed Koné (Charleroi)
- Alban Lafont (Panathinaikos)
Defensores
- Emmanuel Agbadou (Besiktas);
- Clément Akpa (Auxerre);
- Ousmane Diomande (Sporting CP);
- Guéla Doué (Strasbourg);
- Ghislain Konan (Gil Vicente);
- Odilon Kossounou (Atalanta);
- Evan Ndicka (Roma);
- Wilfried Singo (Galatasaray);
Meias/Atacantes
- Seko Fofana (Porto)
- Parfait Guiagon (Charleroi)
- Christ Inao Oulaï (Trabzonspor)
- Franck Kessié (Al-Ahli)
- Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest)
- Jean Michaël Seri (Maribor)
- Simon Adingra (Sunderland)
- Ange-Yoan Bonny (Inter de Milão)
- Amad Diallo (Manchester United)Oumar Diakité (Brugge)
- Yan Diomande (RB Leipzig)
- Evann Guessand (Crystal Palace)
- Nicolas Pépé (Villarreal)
- Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim)
- Elye Wahi (Nice)
Curaçao
Goleiros
- Tyrick Bodak
- Trevor Doornbusch
- Eloy Room
Defensores
- Riechedly Bazoer
- Joshua Brenet
- Roshon Van Eijma
- Sherel Floranus
- Deveron Fonville
- Jurien Gaari
- Armando Obispo
- Shurandy Sambo
Meias/Atacantes
- Juninho Bacuna
- Leandro Bacuna
- Livano Comenencia
- Kevin Felida
- AR’Jany Martha
- Tyrese Noslin
- Godfried Roemeratoe
- Jeremy Antonisse
- Tahith Chong
- Kenji Gorré
- Sontje Hansen
- Gervane Kastaneer
- Brandley Kuwas
- Jurgen Locadia
- Jearl Margaritha
Equador
Goleiros
- Hernán Galíndez (Huracán)
- Moisés Ramírez (AE Kifisias)
- Gonzalo Valle (LDU Quito)
Defensores
- Willian Pacho (PSG)
- Piero Hincapié (Arsenal)
- Joel Ordóñez (Club Brugge)
- Jackson Porozo (Tijuana)
- Félix Torres (Internacional)
- Pervis Estupiñán (Milan)
- Yaimar Medina (Genk)
- Ángelo Preciado (Atlético-MG)
Meias/Atacantes
- Moisés Caicedo (Chelsea)
- Jordy Alcívar (Independiente del Valle)
- Pedro Vite (Vancouver Whitecaps)
- Denil Castillo (Midtjylland)
- Alan Franco (Atlético-MG)
- Kendry Páez (River Plate)
- Nilson Angulo (Sunderland)
- Alan Minda (Atlético-MG)
- Gonzalo Plata (Flamengo)
- John Yeboah (Venezia)
- Enner Valencia (Pachuca)
- Jordy Caicedo (Huracán)
- Jeremy Arévalo (Stuttgart)
- Anthony Valencia (Royal Antwerp)
- Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise)
Confira os jogos
Primeira rodada
14 de junho
- Alemanha x Curaçao – 14h
- Costa do Marfim x Equador – 20h
Segunda rodada
20 de junho
- Alemanha x Costa do Marfim – 17h
- Equador x Curaçao – 21h
Terceira Rodada
25 de junho
- Equador x Alemanha – 17h
- Curaçao x Costa do Marfim – 17h