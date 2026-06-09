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Futebol Internacional

Grupo E da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários

Grupo E tem Alemanha, Costa do Marfim, Curaçao e Equador

Jovem Pan

Kai Havertz da Alemanha e Alex Freeman dos Estados Unidos disputam a bola durante a partida amistosa internacional entre Estados Unidos e Alemanha no Soldier Field em 06 de junho de 2026 em Chicago, Illinois
Kai Havertz, jogador da Alemanha ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O Grupo E da Copa do Mundo de 2026 é composto por Alemanha, Costa do Marfim, Curaçao e Equador. Os jogos entre as seleções iniciam no dia 14 de junho, com Alemanha x Curaçao e Costa do Marfim x Equador (Confira abaixo os demais jogos).

Confira os convocados do Grupo E

Alemanha

Goleiros

  • Oliver Baumann (Hoffenheim)
  • Manuel Neuer (Bayern de Munique)
  • Alexander Nubel (Stuttgart)

Defensores

  • Waldemar Anton (Borussia Dortmund)
  • Nathaniel Brown (Frankfurt)
  • Pascal Gross (Brighton)
  • Joshua Kimmich (Bayern de Munique)
  • Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
  • Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique)
  • David Raum (Leipzig)
  • Antonio Rudiger (Real Madrid)
  • Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
  • Angelo Stiller (Stuttgart)
  • Jonathan Tah (Bayern de Munique)
  • Malick Thiaw (Newcastle);

Meias/Atacantes

  • Nadiem Amiri (Mainz)
  • Maximilian Beier (Borussia Dortmund)
  • Leon Goretzka (Bayern de Munique)
  • Kai Havertz (Arsenal)
  • Lennart Karl (Bayern de Munique)
  • Jamie Leweling (Stuttgart)
  • Jamal Musiala (Bayern de Munique)
  • Leroy Sané (Galatasaray)
  • Deniz Undav (Stuttgart)
  • Florian Wirtz (Liverpool)
  • Nick Woltemade (Newcastle)

Costa do Marfim

Goleiros

  • Yahia Fofana (Caykur Rizespor)
  • Mohamed Koné (Charleroi)
  • Alban Lafont (Panathinaikos)

Defensores

  • Emmanuel Agbadou (Besiktas);
  • Clément Akpa (Auxerre);
  • Ousmane Diomande (Sporting CP);
  • Guéla Doué (Strasbourg);
  • Ghislain Konan (Gil Vicente);
  • Odilon Kossounou (Atalanta);
  • Evan Ndicka (Roma);
  • Wilfried Singo (Galatasaray);

Meias/Atacantes

  • Seko Fofana (Porto)
  • Parfait Guiagon (Charleroi)
  • Christ Inao Oulaï (Trabzonspor)
  • Franck Kessié (Al-Ahli)
  • Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest)
  • Jean Michaël Seri (Maribor)
  • Simon Adingra (Sunderland)
  • Ange-Yoan Bonny (Inter de Milão)
  • Amad Diallo (Manchester United)Oumar Diakité (Brugge)
  • Yan Diomande (RB Leipzig)
  • Evann Guessand (Crystal Palace)
  • Nicolas Pépé (Villarreal)
  • Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim)
  • Elye Wahi (Nice)

Curaçao

Goleiros

  • Tyrick Bodak
  • Trevor Doornbusch
  • Eloy Room

Defensores

  • Riechedly Bazoer
  • Joshua Brenet
  • Roshon Van Eijma
  • Sherel Floranus
  • Deveron Fonville
  • Jurien Gaari
  • Armando Obispo
  • Shurandy Sambo

Meias/Atacantes

  • Juninho Bacuna
  • Leandro Bacuna
  • Livano Comenencia
  • Kevin Felida
  • AR’Jany Martha
  • Tyrese Noslin
  • Godfried Roemeratoe
  • Jeremy Antonisse
  • Tahith Chong
  • Kenji Gorré
  • Sontje Hansen
  • Gervane Kastaneer
  • Brandley Kuwas
  • Jurgen Locadia
  • Jearl Margaritha

Equador

Goleiros

  • Hernán Galíndez (Huracán)
  • Moisés Ramírez (AE Kifisias)
  • Gonzalo Valle (LDU Quito)

Defensores

  • Willian Pacho (PSG)
  • Piero Hincapié (Arsenal)
  • Joel Ordóñez (Club Brugge)
  • Jackson Porozo (Tijuana)
  • Félix Torres (Internacional)
  • Pervis Estupiñán (Milan)
  • Yaimar Medina (Genk)
  • Ángelo Preciado (Atlético-MG)

Meias/Atacantes

  • Moisés Caicedo (Chelsea)
  • Jordy Alcívar (Independiente del Valle)
  • Pedro Vite (Vancouver Whitecaps)
  • Denil Castillo (Midtjylland)
  • Alan Franco (Atlético-MG)
  • Kendry Páez (River Plate)
  • Nilson Angulo (Sunderland)
  • Alan Minda (Atlético-MG)
  • Gonzalo Plata (Flamengo)
  • John Yeboah (Venezia)
  • Enner Valencia (Pachuca)
  • Jordy Caicedo (Huracán)
  • Jeremy Arévalo (Stuttgart)
  • Anthony Valencia (Royal Antwerp)
  • Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise)

Confira os jogos

Primeira rodada

14 de junho

  • Alemanha x Curaçao – 14h
  • Costa do Marfim x Equador – 20h

Segunda rodada 

20 de junho

  • Alemanha x Costa do Marfim – 17h
  • Equador x Curaçao – 21h

Terceira Rodada 

25 de junho 

  • Equador x Alemanha – 17h
  • Curaçao x Costa do Marfim – 17h

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