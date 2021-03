Guardiola diz que Agüero colocou o Manchester City em outro patamar: ‘É insubstituível’

O treinador exaltou o centroavante, que deixará o clube inglês após dez anos, ao final da temporada europeia, em junho deste ano

Divulgação/Twitter do Manchester City Sergio Aguero é o maior artilheiro da história do Manchester City



Josep Guardiola, treinador do Manchester City, comentou sobre a decisão da diretoria em não renovar com Sergio Agüero, ídolo e maior artilheiro da história do clube. No entendimento do treinador espanhol, o atacante é uma lenda colocou o time em outro patamar, e sua saída pode ser tratada como insubstituível. “Eu poderia dizer que em termos de números ele pode ser substituível, não é fácil quando você vê mais de 360 jogos disputados e mais de 250 gols, além da quantidade de títulos. Ele é uma lenda, o melhor atacante que este clube já teve por este século ao longo dos anos, mas é insubstituível nas almas, nos corações, nas mentes dos nossos torcedores, dos jogadores que jogaram ao lado dele e de todos os dirigentes que trabalharam com ele”, disse em entrevista à emissora de TV inglesa Sky Sports.

“Quando ele veio para cá, o clube estava em um nível e ele ajudou a colocá-lo um patamar acima. E é por isso que todas as pessoas ainda estão aqui e é claro que os fãs sempre ficarão gratos”, completou o técnico espanhol”, complementou Guardiola, que deverá recomendar outro atacante à diretoria do City para disputar posição com o brasileiro Gabriel Jesus.

Em comunicado oficial, o Manchester City também já anunciou a saída de seu atacante e não poupou elogios ao craque. O clube relembrou os feitos que conseguiu na Inglaterra e a maneira como representou o time ao longo das últimas temporadas. “Pelo City, Agüero anotou incríveis 257 gols em 384 partidas. Ele será para sempre lembrado como um dos maiores jogadores da história da Premier League e é o goleador mais letal de todos os tempos no campeonato se levado em conta a média de gols por minutos jogados”, destacou a nota oficial.