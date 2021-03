Por surto de Covid-19, Torino não viaja e perde por W.O. no Campeonato Italiano

Time enfrentaria a Lazio, em Roma, mas não foi autorizado a viajar pela Tesouraria Local de Saúde

Reprodução/ Twitter Jogadores da Lazio subiram até o gramado mesmo sem a equipe do Torino no estádio



Proibida de deixar Turim devido a um surto com nove casos de coronavírus, a delegação do Torino não viajou para Roma para enfrentar a Lazio nesta segunda-feira, 1º, pelo Campeonato Italiano, e perdeu de W.O. – derrota por 3 a 0 e a perda de um ponto como penalização. O veto à viagem foi emitido ontem pela Tesouraria Local de Saúde competente, que considerou arriscado demais para permitir o deslocamento de um grupo no qual foram detectados nos últimos dias vários casos de infecção, alguns deles com a variante inglesa do coronavírus. O clube de Turim, que solicitou e obteve o adiamento da partida da última sexta-feira contra o Sassuolo, pediu novamente à organização do Italiano para remarcar o confronto, mas o Conselho extraordinário negou.

A Lazio foi para o Estádio Olímpico, palco do jogo, com a equipe de arbitragem e, a priori, venceu por 3 a 0. Entretanto, o clube de Turim advertiu, através de seu presidente, Urbano Cairo, que apresentará um recurso para evitar as punições e conseguir uma nova data para a partida. É uma situação semelhante a vivida pelo Napoli em outubro, quando não pôde viajar justamente para Turim para enfrentar a Juventus por causa de alguns casos de contágio em seu plantel. No início, o Juiz Esportivo também definiu uma derrota por 3 a 0 e a perda de um ponto, mas meses depois o recurso dos ‘Azzurri’ foi aceito, e o jogo será disputado em uma nova data, provavelmente no próximo dia 17, mas ainda não houve um anúncio oficial.

*Com informações da EFE