Haaland é apontado como favorito para vencer o prêmio The Best da Fifa

Cerimônia de premiação ocorre a partir das 16h30 (horário de Brasília) desta segunda-feira, 15, em Londres, com transmissão pelo site da Fifa e pela plataforma de streaming Fifa+

Jewel Samad/AFP O atacante nº 09 da Noruega, Erling Braut Haaland, comemora o gol de 2 a 0 durante a partida de qualificação do grupo A da UEFA Euro 2024 entre Chipre e Noruega, no AEK Arean em Larnaca, Chipre, em 12 de outubro de 2023.



O atacante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, desponta como favorito para vencer o prêmio The Best, da Fifa, que elege o melhor jogador de futebol da temporada. A cerimônia de premiação ocorre a partir das 16h30 (horário de Brasília) desta segunda-feira, 15, em Londres, com transmissão pelo site da Fifa e pela plataforma de streaming Fifa+. Haaland, um dos principais nomes do clube inglês comandado por Pep Guardiola, foi peça fundamental para a conquista da tríplice coroa: Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões. O centroavante, que reúne velocidade, força e precisão, bateu recordes de gols na Premier League e na Liga dos Campeões.

Na disputa pelo prêmio, Haaland enfrenta a concorrência do argentino Lionel Messi, eleito sete vezes o melhor do mundo pela Fifa, e do francês Kylian Mbappé. No entanto, o norueguês tem a seu favor o calendário considerado pela premiação, que vai de dezembro de 2022 a agosto de 2023. Contratado pelo Manchester City em 2022, Haaland se destacou em sua primeira temporada no clube, marcando 36 gols em 35 jogos na Premier League. Além disso, foi o artilheiro da Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo, com 12 gols em 11 jogos. Sua contribuição foi fundamental para a conquista do título inédito da competição pelo City. Enquanto isso, Messi e Mbappé tiveram desempenhos menos expressivos. Ambos foram eliminados nas oitavas de final da Liga dos Campeões e tiveram como principal conquista o título do Campeonato Francês.