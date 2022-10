Herói do Real Madrid na Champions, Rüdiger posa com o rosto enfaixado após pancada

Zagueiro fez o gol do empate aos 49 do segundo tempo e precisou levar 20 pontos; Real lidera o Grupo F

Reprodução/ Instagram Rüdiger levou 20 pontos na cabeça depois de choque com o goleiro do Donetsk



O zagueiro Antonio Rüdiger salvou o Real Madrid nesta terça-feira, 11, de Champions League. O time perdia para o Shakhtar Donetsk por 1 a 0 até os 49 do segundo tempo, até que Kroos deu um lançamento perfeito para Rüdiger, que cabeceou e colocou a bola no fundo da rede. No entanto, no momento da cabeçada, o zagueiro se chocou com Trubin e saiu de campo sangrando. O jogador foi atendido em campo e, horas depois do fim da partida, já dentro do avião voltando à Espanha, o zagueiro tirou uma foto com a cabeça toda enfaixada e a legenda. “Estamos vivos”. Ele levou 20 pontos na cabeça. O empate manteve o Real na liderança do Grupo F, com 10 pontos, quatro a frente do RB Leipzig. Os espanhois ainda não estão confirmados matematicamente para as oitavas de final, mas as chances são grandes de avançar.

como q deixaram o Kroos usar a mão pra dar esse passe pro Rudiger ???? pic.twitter.com/Bg5sHEYNMk — REAL MADRID MIL GRAU (@realmilgrauu) October 11, 2022