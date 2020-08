Holandês Ronald Koeman é o novo treinador do Barcelona

Ex-zagueiro do Barça e ídolo do clube terá a missão de reconstruir o time após eliminação dolorosa na Champions

EFE/EPA/JERRY LAMPEN Ronald Koeman é o novo treinador do Barça



O Barcelona confirmou, nesta quarta-feira, a contratação do holandês Ronald Koeman como seu novo treinador. Ele assinou contrato até o final de junho de 2022. Koeman, que desembarcou na terça na Espanha após deixar seu cargo como técnico da seleção holandesa, será apresentado ainda hoje, em uma entrevista coletiva no Camp Nou. O ex-zagueiro holandês, herói do Barça na final da Liga dos Campeões da Europa da temporada 1991-1992, fazendo o gol do primeiro título europeu do clube, contra a Sampdoria, em Wembley, realiza seu sonho que retornar ao clube para liderar o time titular. No entanto, a situação pela qual o clube atravessa está longe de ser tranquila, após o desastre em Lisboa, em que o Barça foi eliminado nas quartas de final da Champions, sofrendo uma histórica goleada para o Bayern de Munique por 8 a 2, confirmando o declínio de uma geração que havia vencido tudo.

Essa dolorosa derrota – a pior de sua história na competição continental – culminou com as demissões do treinador, Quique Setién, e do diretor técnico, Éric Abidal. E, agora, Ronald Koeman terá que liderar, conforme explica o presidente, Josep Maria Bartomeu, uma mudança no ciclo esportivo tomando “decisões consensuais” com Ramon Planes, que assumiu o lugar de Abidal na diretoria. Além disso, em sete meses o clube passará por eleições para a presidência e a nova diretoria pode decidir apostar em outro treinador, mesmo assim, Koeman aceitou o desafio de tentar reconstruir o Barça.

*Com Agência EFE