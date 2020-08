Vampeta fala em ‘ressaca’ e crava: ‘Messi não joga em nenhum clube no mundo a não ser o Barcelona’

“O que ele está sentindo agora é a mesma coisa que eu sentia quando saía com uma mulher linda, tomava aquelas garrafas de vinho e, no dia seguinte, acordava ruim e dizia: ‘eu não quero mais ela e nem o vinho'”, afirmou o pentacampeão mundial

Reprodução O comentarista Vampeta é um dos integrantes da equipe de esportes do Grupo Jovem Pan



Dois dias depois da humilhante derrota do Barcelona por 8 a 2 para o Bayern de Munique, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, surgiu a informação de que Lionel Messi está decidido a deixar o clube catalão nos próximos dias. Mas será que essa saída de fato se concretizará? Em participação no Esporte em Discussão desta segunda-feira, 17, no Grupo Jovem Pan, Vampeta foi questionado sobre o assunto e não titubeou: para ele, o argentino não irá se transferir. Hoje comentarista esportivo, o ex-jogador pentacampeão mundial comparou o suposto desejo do craque a uma ressaca e disse não acreditar em uma troca de clubes até que ele pendure as chuteiras. Atualmente, Messi está com 33 anos.

“Para mim, o Messi, mesmo com essa derrota por 8 a 2, não joga em clube nenhum no mundo a não ser o Barcelona. Ele não sai”, cravou o Velho Vamp. “Essa informação de que ele quer sair quem deu foi um jornalista. Eu vou contar o que vai acontecer com o Messi… O que ele está sentindo agora é a mesma coisa que eu sentia quando saía com uma mulher linda, tomava aquelas garrafas de vinho e, no dia seguinte, acordava ruim e dizia: ‘eu não quero mais ela e nem o vinho!’. Aí, passava três dias, e eu queria ela e o vinho de volta. Gente, é só a ressaca do 8 a 2! Quando ele olhar Barcelona, vai querer morar em Milão, Londres, Paris? Vai querer ficar no Barcelona! Ele não vai sair! Vai curar da ressaca e continuar com a mulher bonita”, acrescentou.

Se Messi vai sair ou não, só o tempo dirá. A única certeza que se tem, até o momento, é de que Quique Setién não continuará no comando técnico do time catalão para a próxima temporada. O presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, confirmou que o treinador espanhol “está fora” e, agora, busca um substituto para ele. Segundo a rádio Cope, de Barcelona, os principal candidatos à vaga são Ronald Koeman, atual treinador da seleção da Holanda, e García Pimienta, treinador do Barcelona B. O ex-atacante holandês Patrick Kluivert, que ocupa um cargo diretivo no clube, também é bem cotado. O que nos resta é aguardar os próximos capítulos dessa novela…

Confira o comentário completo de Vampeta no vídeo abaixo: