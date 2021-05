Neymar é suspenso da final da Copa da França entre PSG e Monaco

A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou em comunicado que a suspensão entra em vigor a partir de segunda-feira e é resultado do cartão amarelo que o brasileiro recebeu na semifinal da competição

EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo Neymar durante partida entre PSG e Montpellier



Neymar não estará em campo na final da Copa da França entre Paris Saint-Germain e Monaco devido à uma suspensão, confirmada pela Federação Francesa de Futebol (FFF), nesta sexta-feira, 14. A entidade anunciou em comunicado que a suspensão entra em vigor a partir de segunda-feira,17, e é fruto do cartão amarelo que o brasileiro recebeu na semifinal da competição, disputada na quarta-feira, 12, passada contra o Montpellier e vencida nos pênaltis pelo PSG depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal.

Expulso contra o Lille, ainda no início de abril, Neymar recebeu três jogos de suspensão, mas precisou cumprir apenas dois, contra Strasbourg e Saint-Étienne, e só teria que ficar fora do terceiro se levasse um cartão amarelo nas próximas partidas. Na semifinal contra o Montpellier, o brasileiro entrou em campo aos 40 minutos do segundo tempo e acabou sendo punido com um amarelo por uma falta na entrada da área. “Queria entender a cabeça do cara que fez a regra de cartões da França. Esse merece aplausos. Que confusão. PQP!!!”, escreveu Neymar em suas redes sociais logo após a divulgação da punição. Após a confirmação da suspensão pela federação, a imprensa francesa destacou que Neymar ainda pode recorrer ao Comitê Nacional Olímpico e Esportivo Francês (CNOSF) para tentar revertê-la.

*Com informações da EFE