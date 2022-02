Ídolo do Chelsea, John Terry manda recado: ‘É importante começar bem e não dar nada ao Palmeiras’

Defensor não participou da final da decisão do Mundial de 2012, contra o Corinthians, por causa de uma lesão

EFE Zagueiro é um dos maiores ídolos da história do Chelsea



O zagueiro e ídolo do Chelsea John Terry utilizou as redes sociais para desejar boa sorte para a equipe londrina e deu um recado para o elenco sobre a partida de hoje pela final do Mundial de Clubes. No Twitter, o defensor relembrou que o título mundial é o único que falta para a galeria de troféus do clube e afirmou que é importante “não dar nada ao Palmeiras” no começo do jogo. “Grande jogo esta noite. O único troféu que faltava em nosso gabinete. É importante começar bem e não dar nada ao Palmeiras nos primeiros 15 minutos”, afirmou o ídolo. Por causa de uma lesão, Terry não disputou o Mundial de Clubes em 2012, na primeira participação do Chelsea na competição. A partida entre a equipe londrina e o Palmeiras acontecerá neste sábado, 12, às 13h30.