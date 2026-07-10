Ídolo do Flamengo, Jorge Jesus é anunciado como novo técnico de Portugal

Treinador de 71 anos chega para substituir o espanhol Roberto Martínez, que saiu do comando da seleção após eliminação na Copa

Portugal anunciou nesta sexta-feira (10) o ex-técnico do Flamengo Jorge Jesus como novo técnico da seleção. O treinador de 71 anos substitui o espanhol Roberto Martínez após chegar a um acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A apresentação está marcada para esta sexta-feira e acontecerá na sede da FPF, na região de Lisboa, poucos dias depois da eliminação portuguesa nas oitavas de final da Copa do Mundo, com derrota por 1 a 0 para a Espanha.

Jorge Jesus assinará contrato de quatro anos, válido até a Copa do Mundo de 2030, que será disputada por Espanha, Portugal e Marrocos.

Começa hoje um novo caminho. Bem-vindo à Seleção Nacional, Mister Jorge Jesus. 🇵🇹 #ViemosParaVencer pic.twitter.com/B9Re2bCuAa — Portugal (@selecaoportugal) July 10, 2026

Com grande trajetória no futebol português, o treinador comandou clubes como Benfica e Sporting. No Brasil, viveu o auge da carreira entre 2019 e 2020, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores pelo Flamengo. Depois, passou por Fenerbahçe, Al-Hilal e Al-Nassr, onde trabalhou com Cristiano Ronaldo.

Roberto Martínez deixou o comando da seleção após pouco mais de dois anos no cargo. Contratado em 2023, o espanhol conquistou a Liga das Nações da Uefa em 2025.

*Com informações da AFP