Com gol nos acréscimos, Espanha acaba com última Copa de Cristiano Ronaldo

Mikel Merino marcou com 90 minutos já jogado e colocou a Espanha nas quartas de final

A Espanha venceu Portugal por 1 a 0 nesta segunda-feira (6), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O jogo aconteceu no AT&T Stadium, em Dallas, Estados Unidos. Os espanhóis pegam o vencedor de Estados Unidos e Bélgica nas quartas de final.

Portugal chegou às oitavas após um jogo dramático contra a Croácia, na última dança de Luka Modric. O time de Roberto Martínez virou a partida por 2 a 1, com direito a gol croata anulado no final.

Já a Espanha venceu bem por 3 a 0 a Áustria, após uma série de atuações que não encantaram, mas que foram suficientes para passar em primeiro no seu grupo e vencer sem sustos na fase de 16-avos.

O primeiro tempo teve uma boa troca de chances perigosas. Tanto Portugal como Espanha obrigaram os goleiros a trabalhar, mas acabaram saindo no 0 a 0.

No segundo tempo, a partida continuou equilibrada, mas Portugal criou muito menos chances que na primeira etapa. Mikel Merino, que entrou no segundo tempo, correu bem nas costas da defesa portuguesa e abriu o placar aos 90 minutos e alguns segundos jogados.

Em um lance rápido, acabou o sonho de Cristiano Ronaldo em sua última Copa de chegar a uma final.

Clássico disputado

O grande clássico ibérico começou movimentado. Com 10 minutos de jogo, Cristiano Ronaldo já obrigou o goleiro Unai Simón a fazer uma boa defesa em um chute forte de perna direita.

Cinco minutos depois, a Espanha respondeu com um chute de Lamine Yamal na área, que deu rebote para Alex Baena chutar. Ambas as tentativas foram bem defendidas por Diogo Costa.

O goleiro português continuava sendo testado depois da pausa para hidratação. Pedri levantou uma bola perigosa na área, que Diogo Costa teve que se esticar com o pé para defender no chão. Dani Olmo não conseguiu aproveitar o rebote de cabeça.

A Espanha começava a engrenar no jogo, ficando mais com a bola no campo de ataque. Portugal apresentava muita dificuldade de sair jogando do seu campo de defesa.

Porém, quando conseguiu chegar ao ataque, levou perigo ao gol espanhol. João Félix parou na defesa de Simón depois de cabeçada pelo lado esquerdo, que encaixou o rebote de Cristiano.

Ainda no ataque, Nuno Mendes mandou uma bomba, cortando para dentro pela direita, que explodiu no travessão após desvio. Melhor momento de Portugal no primeiro tempo.

Apesar das boas finalizações, o jogo foi empatado em 0 a 0 para o intervalo.

Gol no finalzinho

No começo da segunda etapa, com aproximadamente 10 minutos, Portugal teve uma baixa importante. Nuno Mendes, lateral esquerdo bicampeão da Champions pelo PSG, deixou o campo lesionado.

O desafio de marcar a estrela Lamine Yamal passou para Nélson Semedo. O jogo perdeu o ritmo que teve na primeira etapa. Nenhum dos times teve uma grande chance na casa dos 20 minutos.

Voltando da pausa para hidratação, Yamal teve chance de levar perigo em bola parada perto do gol português. Diogo Costa apareceu de novo para manter o empate.

Do outro lado, Bruno Fernandes finalizou pelo lado de fora do gol depois de cruzamento na área. Apesar das chances apresentadas, nenhum dos dois times conseguia matar a partida.

Porém, como tem sido comum nessa Copa, o gol ficaria para os acréscimos. Mikel Merino, que entrou no segundo tempo, recebeu de Ferran Torres nas costas da zaga e abriu o placar com 90 minutos já jogados.

Bernardo Silva ainda teve uma chance no último minuto de jogo, mas cabeceou por cima do gol. Acabavam as participações de Cristiano Ronaldo em Copas.

A lenda, que tem cinco Bolas de Ouro, não fez uma grande partida e dá adeus à competição com três gols marcados em 2026. Com 41 anos, é improvável que ele jogue a próxima, em 2030, que acontecerá em Portugal.