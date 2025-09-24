Igor Jesus e Antony se destacaram em confronto direto pela Liga Europa e se mostram para Ancelotti

Atuação de ambos ocorre após o técnico italiano sinalizar em sua última convocação que busca atacantes em plena forma física, enviando uma mensagem para nomes como Neymar e acirrando a disputa por posições

Photo by CRISTINA QUICLER / AF Atacante brasileiro #19 do Nottingham Forest, Igor Jesus, comemora o primeiro gol de sua equipe com o meio-campista brasileiro #12 do Nottingham Forest, Douglas Luiz, durante a partida de futebol da primeira rodada da Liga Europa da UEFA entre Real Betis e Nottingham Forest no estádio Benito Villamarin, em Sevilha



Em um momento crucial para a definição do ataque da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti, dois postulantes a uma vaga na Copa do Mundo de 2026, Igor Jesus e Antony, se destacaram em um confronto direto pela Liga Europa nesta quarta-feira (24). A atuação de ambos ocorre após Ancelotti sinalizar em sua última convocação que busca atacantes em plena forma física, enviando uma mensagem para nomes como Neymar e acirrando a disputa por posições.

Igor Jesus, ex-camisa 9 do Botafogo, que chegou a ser convocado por Dorival Júnior, mas foi preterido nas duas primeiras listas de Ancelotti, parece ter “se apresentado” ao técnico italiano da melhor maneira possível. Atuando como titular do Nottingham Forest pelo segundo jogo consecutivo em uma semana, o atacante repetiu o feito da partida contra o Swansea e balançou as redes adversárias duas vezes. Com quatro gols em sete dias, todos celebrados com a icônica Kamehameha, Igor Jesus alimenta a esperança de que suas performances estejam sendo observadas pelo comandante da seleção.

Apesar da derrota por 3 a 2 na estreia como titular na Copa da Liga Inglesa, Igor Jesus foi decisivo no empate por 2 a 2 do Forest contra o Bétis, em Sevilha, em sua primeira partida de uma competição europeia.

O resultado, no entanto, poderia ter sido ainda melhor para o Forest se não fosse a atuação de Antony. O atacante, que já foi convocado por Ancelotti e tem sido um diferencial para sua equipe, contribuiu com uma assistência para Bakambu abrir o placar em 1 a 0, antes da virada do Forest com Igor Jesus, e foi fundamental para definir a igualdade no placar final.

Em outro jogo da Liga Europa, a Roma levou a melhor sobre o Nice, vencendo por 2 a 1 em um confronto marcado por confusões entre torcedores antes da partida e mais de 100 prisões. Ndicka e Mancini marcaram para os italianos, enquanto Moffi, de pênalti, descontou para os mandantes nos minutos finais.

*Com informações do Estadão Conteúdo