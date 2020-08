Inter e Manchester United confirmam favoritismo e avançam na Liga Europa

Equipes superaram Getafe e Lask na retomada do torneio, paralisado há cinco meses pela pandemia

EFE/EPA/Ina Fassbender Lukaku fez um dos gols da vitória da Inter de Milão



Favoritos ao título da Liga Europa, retomada nesta quarta-feira após quase cinco meses, a Inter de Milão e o Manchester United se garantiram nas quartas de final ao venceram o Getafe e o Lask Linz, respectivamente.

Vice-campeã do Italiano, melhor posição no torneio desde a temporada 2010-2011, a Inter resolveu sua situação em partida única. O time venceu por 2 a 0 o Getafe na Veltins-Arena, em Gelsekirchen. O 1 a 0 veio aos 33 minutos do primeiro tempo, quando Bastoni lançou Lukaku nas costas da marcação, o belga dominou, chutou forte para abrir o placar. O time espanhol poderia ter empatado aos 30 minutos da segunda etapa, em cobrança de pênalti, mas a batida de Molina foi defendida pelo goleiro Handanovic. Oito minutos depois, Eriksen aumentou a diferença e selou a classificação da Inter.

Nas quartas, o time de Antonio Conte terá pela frente o Rangers ou Bayern Leverkusen. As duas equipes se enfrentam na BayArena, em jogo de volta. Na ida, disputada antes da pandemia em Glasgow, os alemães venceram por 3 a 1.

O Manchester United encontrou mais facilidade para avançar. Os Diabos Vermelhos golearam o Lask na partida de ida, em março, por 5 a 0, na Áustria. Hoje, em Old Trafford, fez 2 a 1 de virada. O primeiro gol dos visitantes foi marcado por Wiesinger. Linger empatou dois minutos depois, e Martial virou o jogo aos 43.

Na próxima fase, o United que teve o volante Fred entre os titulares e o meia Andreas Pereira entrando no decorrer do duelo, jogarão contra o Copenhague, que mais cedo bateu o Istambul Basaksehir por 3 a 0 na Dinamarca, revertendo a derrota por 1 a 0 sofrida na Turquia. A partida está marcada para a próxima segunda, em Colônia, na Alemanha, país que sediará todos os confrontos até a grande decisão.

* Com EFE