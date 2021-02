Inter Miami anuncia a contratação do volante Gregore, destaque do Bahia

O clube norte-americano, que tem como um dos proprietários o ex-jogador inglês David Beckham, fechou com o atleta brasileiro de 24 anos

Reprodução/Inter Miami Gregore, ex-Bahia, foi anunciado pelo Inter Miami, dos Estados Unidos



O Inter Miami, que tem como um dos proprietários o ex-jogador inglês David Beckham, anunciou nesta quarta-feira a contratação do volante Gregore, que se destacou com a camisa do Bahia nesta temporada. O jogador, de 24 anos, assinou contrato de quatro anos com o clube que disputa a principal liga de futebol dos Estados Unidos (MLS).

“Gregore é um jogador que estava no meu radar durante algum tempo. Estamos muito felizes de trazê-lo ao Inter Miami antes da temporada 2021 da MLS”, afirmou o diretor-esportivo do clube americano, Chris Henderson. Por meio de comunicado divulgado nas redes sociais, o Bahia também confirmou a saída do volante, tricampeão baiano em 2018, 2019 e 2020, em definitivo.

Signed: @Gregore026 ✍️🇧🇷 Brazilian central midfielder from Esporte Clube Bahia joins #InterMiamiCF!https://t.co/8bOds9WbCn — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 24, 2021

*Com informações da Agência EFE