Inter Miami anuncia contratação de promessa revelada pelo Palmeiras

Atacante brasileiro assina contrato até a temporada 2029-30 e reforça o clube de Lionel Messi na MLS

O Inter Miami anunciou na quarta-feira (2) a contratação do atacante brasileiro Riquelme Fillipi, de 19 anos, que deixa o Palmeiras para iniciar uma nova etapa da carreira nos Estados Unidos.

O jovem assinou contrato até o fim da temporada 2029-30 da Major League Soccer, com opção de renovação por mais um ano. A apresentação definitiva ainda depende da emissão do Certificado Internacional de Transferência e do visto P-1, exigido para atletas profissionais estrangeiros nos Estados Unidos.

Riquelme chega ao Inter Miami como uma aposta de longo prazo. O brasileiro ocupará uma das vagas da chamada U22 Initiative, mecanismo da MLS que permite aos clubes investir em jogadores jovens com impacto reduzido sobre o teto salarial da liga.

A transferência também representa mais uma negociação milionária envolvendo um jogador formado nas categorias de base do Palmeiras. Segundo informações divulgadas pela imprensa brasileira durante as negociações, o clube paulista acertou a venda de 60% dos direitos econômicos do atacante por um valor estimado entre 5,5 e 6 milhões de dólares — aproximadamente 28,5 a 31 milhões de reais. O Palmeiras permaneceria com uma participação importante nos direitos do atleta pensando em uma eventual negociação futura.

Destaque na base do Palmeiras

Riquelme chegou à academia do Palmeiras em 2021, ainda na categoria sub-15, depois de passar pelo Nacional Atlético Clube e pelo Ibrachina.

Foi principalmente nas categorias de base que o atacante chamou atenção. De acordo com o Inter Miami, foram 80 partidas, 30 gols e quatro assistências pelo sub-20. Em 2025, viveu uma de suas melhores temporadas e terminou ainda como artilheiro da Libertadores Sub-20, com quatro gols.

O desempenho abriu as portas da equipe profissional. Riquelme estreou no time principal em 2025 e acumulou 11 partidas pelo Palmeiras, embora sem conseguir se firmar entre os jogadores mais utilizados pelo técnico Abel Ferreira. Em 2026, continuou alternando entre os profissionais e a equipe sub-20.

Campeão com a Seleção Brasileira

Riquelme também acumula experiência com a camisa da Seleção Brasileira nas categorias de base.

O atacante fez parte do Brasil campeão do Sul-Americano Sub-17 de 2023, contribuindo com dois gols e três assistências durante a competição. No mesmo ano, disputou a Copa do Mundo Sub-17, na Indonésia, em campanha que terminou nas quartas de final.

Nova aposta brasileira em Miami

Agora, aos 19 anos, Riquelme troca uma das principais categorias de base do futebol brasileiro pela Major League Soccer.

A contratação também coloca o jovem atacante em um ambiente de enorme exposição internacional. No Inter Miami, ele passa a integrar o clube que se transformou em uma das principais vitrines da MLS desde a chegada de Lionel Messi.

Para o Inter Miami, a aposta é no potencial de desenvolvimento de um atacante jovem, rápido e de características ofensivas, com contrato de longo prazo. Para Riquelme, será a primeira experiência profissional fora do Brasil.

A chegada aos Estados Unidos, no entanto, ainda depende da conclusão dos procedimentos migratórios e da documentação internacional.

Depois de cinco anos de formação no Palmeiras, Riquelme Fillipi deixa o futebol brasileiro aos 19 anos para começar um novo capítulo da carreira em Miami, agora como uma das apostas de futuro do clube de Lionel Messi.