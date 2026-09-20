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Jovem Pan transmite Energie Cottbus e St. Pauli pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo

Transmissão será no YouTube; siga ao vivo

Jovem Pan

Jovem Pan transmite Energie Cottbus e St. Pauli pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo
Partida ocorre pela sexta rodada do campeonato Arte/Jovem Pan

Jovem Pan transmite neste domingo (20) a Bundesliga 2, segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

O confronto será entre Energie CottbusSt. Pauli, neste domingo, a partir das 8h30 da manhã, pela sexta rodada do campeonato.

A programação continua no dia 20 com a partida entre Bayer Leverkusen e Red Bull Leipzig, a partir das 10h30 da manhã, pela Bundesliga.

SERVIÇO

  • Bundesliga 2 – Energie Cottbus x  St. Pauli
  • Data: domingo, 20 de setembro
  • Horário: 8h30
  • Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.
  • Bundesliga –  Bayer Leverkusen x Red Bull Leipzig
  • Data: domingo, 20 de setembro
  • Horário: 10h30
  • Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.

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