Jovem Pan transmite Energie Cottbus e St. Pauli pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo
A Jovem Pan transmite neste domingo (20) a Bundesliga 2, segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.
O confronto será entre Energie Cottbus e St. Pauli, neste domingo, a partir das 8h30 da manhã, pela sexta rodada do campeonato.
A programação continua no dia 20 com a partida entre Bayer Leverkusen e Red Bull Leipzig, a partir das 10h30 da manhã, pela Bundesliga.
SERVIÇO
- Bundesliga 2 – Energie Cottbus x St. Pauli
- Data: domingo, 20 de setembro
- Horário: 8h30
- Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.
- Bundesliga – Bayer Leverkusen x Red Bull Leipzig
- Data: domingo, 20 de setembro
- Horário: 10h30
- Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.
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