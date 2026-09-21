Jogador da última Copa admite ter falsificado carteira de vacinação contra a Covid-19

Segundo a imprensa local, o atleta que joga na Premier League obteve o documento falso com um médico investigado por promotores em Lucerna

O capitão da seleção suíça, Granit Xhaka, admitiu nesta segunda-feira (21) ter falsificado a carteira de vacinação contra a Covid-19 durante a pandemia. Aos 33 anos, o jogador reconheceu o erro e deixou a convocação da equipe após ser investigado pelo uso de um certificado de vacinação falso, obtido, segundo a imprensa suíça, de um médico investigado por promotores em Lucerna.

“A questão da vacinação contra a covid-19 me causou grande preocupação e gerou sérias dúvidas. Foi um erro. Peço desculpas” Granit Xhaka nas redes sociais

Jogador com mais partidas pela seleção suíça, com 152 jogos, Xhaka não se juntará ao elenco para os quatro jogos da Liga das Nações.

Capitão da seleção suíça, Granit Xhaka

O presidente da Federação Suíça de Futebol, Peter Knäbel, disse em um comunicado que considera positiva a atitude de Xhaka em assumir a responsabilidade e esclarecer completamente o assunto. “Ao mesmo tempo, concordamos que é do melhor interesse da equipe jogar essas partidas sem ele”, disse Knäbel.

A Suíça, classificada para as quartas de final da Copa do Mundo – foi eliminada pela Argentina -, viaja para enfrentar a Macedônia do Norte e a Escócia antes de receber a Eslovênia e a Macedônia do Norte, ambas em Lucerna, em seu grupo da segunda fase da Liga das Nações.

Xhaka, que atualmente defende o Sunderland, da Inglaterra, foi o capitão da Suíça na última edição da Copa do Mundo, realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. A equipe europeia acabou eliminada nas quartas de final da competição ao ser superada pela Argentina com derrota de 3 a 1 na prorrogação.

*Com informações do Estadão Conteúdo