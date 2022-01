Mauro Beting opina sobre possível ida de Marinho para o Flamengo: ‘Não vai jogar o que jogou pelo Santos’

Comentaristas do programa Bate Pronto analisaram possível ida do atacante de 31 anos ao Rubro-Negro, avaliando se é ou não um bom negócio para a equipe

Reprodução/Santos FC Atleta está sendo negociado com o Flamengo



Um dos principais destaques do Santos nas últimas temporadas, Marinho pode estar de saída da equipe. O atacante não foi inscrito pelo Peixe para a disputa do Campeonato Paulista e despertou o interesse de outras equipes. Uma delas é o Flamengo, que busca um substituto para Michael, que deve sacramentar sua ida ao futebol árabe nos próximos dias. As negociações entre Santos e Flamengo se intensificaram nas últimas horas, mas a equipe paulista pede mais dinheiro para liberar Marinho. No clube desde 2019, Marinho disputou 113 partidas pelo Peixe, marcando 41 gols. Durante o programa Bate Pronto desta quinta-feira, 27, os comentaristas analisaram a possível ida de Marinho para o Rubro-Negro, onde disputaria posição com Gabigol, Bruno Henrique, Pedro e outros nomes de peso.

De acordo com Mauro Beting, Marinho atingiu um nível maior que o esperado no Santos e que sua contratação é uma aposta, tendo em vista que não dá para saber se o atacante mostrará o futebol que mostrou na equipe paulista. “O mais difícil, não só no caso do Marinho, é que a gente sabe o que ele fez. Será que ele vai continuar fazendo? Mesmo no clube, independente de outra camisa, será que o cara vai repetir? E às vezes algumas decisões são tomadas, certas ou erradas, em cima disso. Ele chegou num ponto, foi além daquilo que se imaginava e de repente, até com dor no coração, você tem que negociar porque ele pode não render mais aquilo. Isso é um mercado de futuro, a gente não sabe. Você pode dar uma planejada, mas é uma aposta tanto a saída quanto a permanência de um jogador como esse. Eu acho que, infelizmente, o Marinho não vai jogar o bolão que ele jogou pelo Santos.

Confira o programa desta quinta-feira, 27: