Fórmula 1 renova contrato do GP de Singapura até 2028

Prova noturna não foi realizada nas temporadas de 2020 e 2021 por causa da pandemia de Covid-19; maior vencedor no circuito é o alemão Sebastian Vettel

Reprodução/Instagram @F1 Com renovação, circuito receberá prova da categoria pelos próximos sete anos



Cancelado nas últimas duas temporadas por causa da pandemia de Covid-19, o GP de Singapura volta ao calendário neste ano e os fãs do circuito de Marina Bay ganharam uma excelente notícia. Isso porque a organização do mundial anunciou que o contrato para a realização do GP foi renovado até 2028, garantindo a realização da prova pelos próximos sete anos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 27. “Não há nenhum lugar como o Marina Bay Street Circuit – um local que oferece um cenário deslumbrante para um dos grandes espetáculos do calendário esportivo”, disse o perfil da Fórmula 1 no Instagram ao anunciar a renovação. A primeira edição da prova foi disputada em 2008 e teve Fernando Alonso, então piloto da Renault, como vencedor. Na última vez em que foi disputada, a corrida teve como vencedor o alemão Sebastian Vettel, que tem cinco vitórias no circuito em 11 corridas disputadas.