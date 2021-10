Flavio Prado revela conversa com Muricy Ramalho sobre situação do São Paulo; confira

O coordenador de futebol do Tricolor falou sobre a possibilidade do clube fazer contratações e modernizar o Reffis

Flavio Prado revelou conversa com Muricy Ramalho sobre o São Paulo



O São Paulo não tem condições financeira de modernizar as suas instalações e nem fazer contratações de peso para a temporada 2022. Ao menos é o que disse Muricy Ramalho, coordenador de futebol do clube, em conversa franca com o comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan. Ao longo do programa “Esporte em Discussão”, o jornalista relatou que o dirigente e ídolo da torcida são-paulina prevê um futuro pouco animador quanto a reforços ou investimentos no Reffis. Vale lembrar, no entanto, que o Tricolor fez uma série de aquisições em 2021, trazendo Jonathan Calleri, Emiliano Rigoni, Gabriel Neves, Orejula, Miranda, Benítez, entre outros jogadores.

“O São Paulo está de novo em uma fase de recomeço. Ontem, eu bati um papo longo com o Muricy Ramalho e ele não mediu palavras. Perguntei sobre a modernização do Reffis… o Muricy disse que o clube não tem dinheiro, que estão tentando fazer uma permuta, o que é interessante. Perguntei sobre reforços, mas ele falou que não tem dinheiro. Sobre o Daniel Alves, ele admitiu que não havia grana para contratá-lo. Essa é a situação do São Paulo!”, contou o comentarista da Jovem Pan. “Não tenham expectativas quanto a contratações”, completou.