Itália perde de 3 a 1 para Espanha, mas garante vaga nas quartas da Euro Feminina

Itália abre a fase mata-mata, na quarta-feira (16) em um jogo contra a Noruega, primeira colocada do Grupo A

Photo by Miguel MEDINA / AFP Atacante espanhola #10 Athenea del Castillo comemora após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida de futebol do Grupo B da Eurocopa Feminina da UEFA 2025 entre Itália e Espanha no Estádio Wankdorf em Berna



Mais dois hoje marcaram o fim da fase de grupos da Eurocopa Feminina. Dessa vez, as seleções que entraram em campo foram do Grupo B: Espanha, Itália, Portugal e Bélgica. Já classificadas para a próxima fase, as espanholas, e atuais campeãs mundiais, garantiram o primeiro lugar do grupo, quando a Itália ficou com a segunda vaga. Portugal, que tinha chance de se classificar, foi derrotado pela Bélgica, já eliminada e terminou a primeira fase da competição na lanterna da competição. A Itália, é a responsável por abrir as quartas de final da eliminatória. Enfrenta a Noruega na quarta-feira (16). Já a Espanha, encara a Suíça, na sexta-feira (18), em jogo contra a Suíça, donas da casa, e que conseguiram avançar ao mata-mata pela primeira vez na história.

Espanha x Itália

De um lado, uma seleção que já estava nas quartas de final e lutava pelo primeiro lugar. Do outro, uma equipe que precisava vencer para avançar em primeiro. Em caso de derrota, dependia do jogo entre Bélgica e Portugal, para saber se avançava ou não. No primeiro tempo, a partida foi equilibrada, com as duas equipes querendo se impor na partida. Foi a Itália quem achou o caminho do gol primeiro. Elisabetta Oliviero foi que tirou o placar do zero, e apresentada a Espanha sua primeira derrota. Contudo, a vantagem não demorou muito, isso porque Athenea Del Castillo empatou quatro minutos depois. Se a primeira etapa ficou marcado pelo equilíbrio, na segunda as espanholas dominaram, e criaram várias chances de balançar às redes, mas só foram eficientes em duas, com Pati Guijiarro e Esther González, fechando o jogo por 3 a 1 e mantendo 100% de aproveitamento na competição.

Bélgica x Portugal

Já eliminada da competição, a Bélgica tentava diante de Portugal deixar a Euro com uma vitória. E conseguiu. Aos três minutos, Tessa Wullaert, já estava nas redes e fazia o primeiro das belgas, que seguraram o resultado até o segundo tempo, quando a três minutos para o fim do tempo regulamentar, as portuguesas empataram com Telma Encarnação. O empate não era o suficiente para Portugal, que precisava vencer para seguir sonhando com as quartas de final. Mas o sonho acabou logo depois, quando Janice Cayman marcou o segundo da Bélgica e deu a vitórias das as belgas e eliminou as portuguesas.