Ivan Perisic testa positivo para Covid-19 e vira desfalque para a Croácia na Eurocopa

Seleção croata enfrenta a Espanha, na segunda-feira, em busca de uma vaga nas quartas de final da competição

EFE/EPA/Robert Perry Perisic vinha sendo titular da equipe da Croácia na Eurocopa



A Eurocopa 2020 registrou o terceiro caso de Covid-19 entre jogadores. Após os dois positivos na seleção da Eslováquia, a Federação Croata de Futebol informou na noite deste sábado, 26, que o meia Ivan Perisic testou positivo para a doença e estará fora do confronto contra a Espanha, na segunda-feira, 28, às 13h (horário de Brasília) pelas oitavas de final do torneio. Segundo a nota da seleção, Ivan foi isolado dos demais companheiros de equipe e as autoridades sanitárias foram informadas sobre o ocorrido. “Perišić passará 10 dias em isolamento e durante esse período não participará nos jogos da seleção croata”, diz a nota. Caso a Croácia avance, o atleta da Inter de Milão perderá o restante da competição. A Croácia afirmou que todos os outros jogadores, funcionários e membros da delegação deram resultados negativos para o coronavírus. A seleção viaja neste domingo, 28, para Copenhague, na Dinamarca, onde será a partida decisiva.