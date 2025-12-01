Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Jejum de Rodrygo vira destaque na imprensa espanhola após empate do Real Madrid

Jejum de Rodrygo vira destaque na imprensa espanhola após empate do Real Madrid

Brasileiro atingiu um marco negativo que até então só pertencera a Mariano Díaz: 30 partidas consecutivas sem fazer um gol; essa é a pior série sem tentos entre atacantes do clube merengue em 123 anos de história

  • Por Jovem Pan
  • 01/12/2025 11h48
Divulgação Rodrygo Jejum de Rodrygo vira destaque na imprensa espanhola após empate do Real Madrid

O jejum de Rodrygo no Real Madrid ganhou repercussão pesada na Espanha. O jornal Marca e estatísticos locais destacaram que o brasileiro vive sua pior sequência desde que chegou ao clube, atingindo um marco negativo que até então só pertencera a Mariano Díaz: 30 partidas consecutivas sem marcar. O número, divulgado por MisterChip, inclui 1.339 minutos sem balançar as redes, marca que chama atenção pela regularidade do atacante nas últimas temporadas.

Segundo a imprensa espanhola, Rodrygo agora divide com Mariano a pior série sem gols entre atacantes do Real em 123 anos de história. A diferença é que o brasileiro já ultrapassou o ex-merengue no total de minutos jogados em branco. E, se somar mais 77 minutos, ele alcançará a marca mais longa registrada no clube, pertencente a Rafa Marañón, que ficou 1.416 minutos sem marcar nos anos 1970, mas em 29 jogos.

O último gol de Rodrygo por competições nacionais aconteceu há 315 dias, em 19 de janeiro, contra o Las Palmas. Em torneios europeus, o jejum é um pouco menor, mas ainda incômodo: 232 dias, desde 4 de março, diante do Atlético de Madrid, pela Champions League. Desde então, o atacante tem enfrentado oscilações, perda de espaço e atuações abaixo do esperado.

Diante do Girona, no empate por 1 a 1 no Montilivi – resultado que fez o Real Madrid perder a liderança para o Barcelona -, Rodrygo entrou apenas nos minutos finais e pouco influenciou o jogo. A imprensa espanhola ressaltou que a situação do brasileiro piora com a chegada de reforços e a ascensão de jovens do elenco, o que tem reduzido seu protagonismo.

O cenário é considerado preocupante por analistas, que veem Rodrygo preso “na escuridão” de sua pior fase no clube, como descreveu o Marca. Ainda assim, o talento do atacante é reconhecido por Carlo Ancelotti, que chamou o atleta em sua última convocação pela seleção brasileira.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert

