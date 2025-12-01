Filipe Luís exalta atuação de Varela contra o Palmeiras: ‘Extraordinário’

Lateral-direito do Flamengo foi elogiado após conquista da Libertadores

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Filipe Luís exalta atuação de Varela na decisão da Libertadores, contra o Palmeiras



O Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0 na noite do último sábado (29) e conquistou o título da Libertadores 2025. Foi a quarta vez que o clube carioca levantou a taça do torneio e assim se tornou o maior campeão brasileiro da competição. Após o jogo, Filipe Luís exaltou o lateral-direito Varela, que foi muito importante nas principais jogadas da equipe rubro-negra na decisão: “Extraordinário, imenso. É verdade que ele gerou uma situação para ele ter mais tempo com bola, ser o jogador livre pelo o que pensávamos que o Palmeiras poderia oferecer de pressão. Ele jogou bem com a bola, mas ele cresceu no jogo a partir de defender bem. A fase defensiva dele estava impecável. Cada minuto que passava era uma jogada mais espetacular que outra. Foi disparado o melhor jogador em campo.”

O técnico também explicou a opção por escalar o zagueiro Danilo como titular, já que Léo Ortiz estava à disposição: “Primeiramente, falar do Léo Ortiz. Só a gente e ele sabemos o esforço gigante que ele fez para estar nesta final. Hoje de manhã, eu perguntei a ele o que estava sentindo. Ele conquistou o direito de poder dizer para mim o que estava no coração dele naquele momento, como ele estava se sentindo para jogar. E ele disse que, claro, queria jogar, mas que era melhor, inclusive, ganhar sem jogar porque a única coisa que ele queria era ser campeão e que se eu pensasse que ele podia atrapalhar a equipe por estar há um mês parado, ele preferia que escolhesse o Danilo. Mas ele deixou a escolha na minha mão.” Danilo, inclusive, entrou para o seleto grupo de jogadores que marcaram pelo Flamengo em finais de Libertadores: além dele, Zico e Gabriel Barbosa estão no ranking.

Por fim, Filipe Luís respondeu sobre como pretende fazer para que a equipe consiga manter o foco na busca por novos títulos: “Essa é uma pergunta mais para o presidente do que para mim, mas sigo que sou parte desse processo. Posso dizer, com tranquilidade, que o clube, em 2013, começou a reestruturar-se, pagou suas dívidas, passou anos difíceis. E com toda a torcida se converteu em uma potência. Hoje é um clube organizado, estruturado, com futuro. Faz muito bem o planejamento das temporadas seguintes e isso nos dá a possibilidade de lutar por títulos, não a garantia de ganhar. Mas dá a possibilidade por ter os melhores jogadores, estrutura, viagens… E isso facilita muito o trabalho e me sinto privilegiado.”