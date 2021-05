Jogador brasileiro exibe vídeo após casa ser destruída por míssil em Israel; assista

Apavorado, Higor Vidal, atualmente no Hapoel Petah Tikva, deixou o país e retornou ao Brasil ao lado de sua esposa e de seu filho

Reprodução/Instagram/@higor_vidal O jogador brasileiro Higor Vidal teve a sua casa destruída por um míssil em Israel



O meio-campista Higor Vidal, atualmente no Hapoel Petah Tikva (Israel), teve a sua casa atingida por um míssil em meio à escalada de confronto nos últimos dias entre o exército local e o Hamas na Faixa de Gaza. Através de sua conta no Instagram, o jogador, revelado pelo Paraná Clube, mostrou como ficou a residência e relatou os momentos de terror vividos nas últimas horas. Apavorado, o atleta deixou o país imediatamente com a sua família após o incidente, retornando ao Brasil. “Depois de um dia aterrorizante, eu, minha esposa e meu filho estamos embarcando com destino a Dubai e, depois, Brasil. Estamos extremamente desequilibrados emocionalmente. O som daquele míssil chegando e explodindo a nossa casa não sai da minha cabeça”, escreveu na noite de ontem, utilizando a ferramenta “Stories” da rede social.

Já no vídeo publicado em sua linha do tempo no Instagram, o atleta de 24 anos exibe como ficou a sua casa. Assista abaixo. “Este é meu apartamento em Petah Tikva após o ataque do Hamas. Compartilhe este vídeo, para mostrar quem é esse povo. Eles agem como animais, atacando pessoas inocentes como eu, minha esposa e meu bebê. Por favor, pare de dizer que Israel está atacando Gaza. Por favor por favor. Porque é Gaza, os terroristas estão atacando pessoas inocentes de Israel. Não confie nesta mídia internacional nojenta dizendo que Israel está matando inocentes lá em Gaza, porque isso não é verdade. Israel está apenas se protegendo, atacando apenas terroristas e avisando antes de atacar. Este mundo não é medo. Não merecemos esse tipo de coisa, ninguém merece. Só vim aqui para fazer o meu trabalho que é jogar futebol, nada mais. Eu realmente agradeço a você Deus de Israel por proteger a mim e minha família hoje. É um milagre que eu e minha família estejamos vivos. Obrigado por todas as mensagens de todos vocês”, relatou Higor Vidal, que também passou pelo Londrina, além de ter atuado no futebol grego e na Lituânia antes de migrar para Israel, em agosto do ano passado.