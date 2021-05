Israel inicia ataques terrestres na Faixa de Gaza; mortes já passam de 100

Nos últimos quatro dias, o exército atacou centenas de alvos na Faixa de Gaza, realizando ofensivas direcionadas que mataram mais de 30 membros dos movimentos Jihad Islâmico e Hamas

EFE/EPA/MOHAMMED SABER Ofensiva do Exército de Israel é a maior desde segunda



Em meio à escalada de confronto nos últimos dias, o Exército de Israel lançou um intenso bombardeio terrestre e aéreo na Faixa de Gaza. O ataque foi realizado na madrugada desta sexta-feira, 13 (horário local), e, de acordo com as forças armadas israelenses, é a maior ofensiva desde segunda. Desde que os conflitos se intensificara, 103 pessoas morreram na Faixa de Gaza e sete em Israel, sendo que os últimos foram disparados por milícias palestinas. “Eu disse que cobraríamos um preço muito alto do Hamas e das outras organizações terroristas”, declarou Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Nos últimos quatro dias, o exército atacou centenas de alvos na Faixa de Gaza, realizando ofensivas direcionadas que mataram mais de 30 membros dos movimentos Jihad Islâmico e Hamas. Os bombardeios de hoje mataram pelo menos nove crianças, aumentando o total de vítimas menores de idade para 27.

*Com informações da EFE