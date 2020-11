Atleta da NBA manda comida para trabalhadores eleitorais: ‘Obrigado por tudo que fizeram’

Trae Young, do Atlanta Hawks, agradeceu o trabalho das pessoas que contam os votos nas eleições presidenciais dos Estados Unidos

O astro do Atlanta Hawks, Trae Young, fez um gesto de agradecimento às pessoas que estão trabalhando nas eleições presidenciais dos Estados Unidos na State Farm Arena. O atleta de 22 anos compareceu nesta sexta-feira, 06, ao Jason’s Deli, centro de treinamento da equipe e local de votação e contagem de votos, levando 50 caixas com sanduíches, batatas-fritas, picles e biscoitos. Além de algumas caixas extras de frutas para todos os trabalhadores. Na entrega ficou o bilhete ‘Obrigado por tudo o que vocês fizeram’.

Segundo o TMZ Sports, os trabalhadores do condado de Fulton ficaram muito agradecidos pelo almoço. As autoridades do condado agradeceram o atleta e a equipe do Hawks pelo apoio durante todo o processo eleitoral. Nos últimos meses, muitos jogadores e times da NBA se mobilizaram para que os torcedores participassem da eleição da última terça-feira, 03.