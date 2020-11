Flavio Prado diz que Ceni não ‘traiu’ Fortaleza e SPFC: ‘O Flamengo é mais consistente’

Confira o que o comentarista do Grupo Jovem Pan falou sobre o acerto do treinador com o Rubro-Negro

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Flamengo Flavio Prado comentou a negociação entre Flamengo e Rogério Ceni



Rogério Ceni não pensou duas vezes ao receber a proposta do Flamengo. O treinador rescindiu o seu contrato com Fortaleza na última segunda-feira, voou para o Rio de Janeiro e até já foi apresentando como novo comandante da equipe rubro-negra. A negociação gerou frustração nos torcedores do Leão do Pici e também do São Paulo, que sonhavam com o retorno do maior ídolo na próxima temporada. Ao longo do programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Flavio Prado defendeu o “Mito” por aceitar a oferta do clube carioca.

“Se eu sou profissional e tenho duas propostas: uma do Flamengo e outra do São Paulo, eu vou para o Flamengo. É óbvio. Isso que não existe a oferta do São Paulo, hein? O Flamengo, atualmente, é muito mais consistente. O São Paulo é um perdedor. Faz dez ano que o São Paulo só perde. E isso cai nas costas de tudo mundo. Além disso, recentemente, ele foi desrespeitado pela diretoria são-paulina. Então, acho que não tem que se prender de coisa nenhuma”, disparou o comentarista durante o programa desta terça-feira, 10.

Flavio também não vê a movimentação de Rogério Ceni como uma traição ao Fortaleza, onde ele conquistou quatro títulos (Série B do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e o Estadual em duas ocasiões). “E outra coisa: as pessoas estão criticando a saída dele do Fortaleza. Que elas se coloquem no lugar do Rogério Ceni. Se coloquem no lugar de um profissional que está no Fortaleza e recebe uma proposta do Flamengo. Eu já até imagino a conversa do Ceni com o Fortaleza… A possibilidade do mandatário ter falado para o Rogério aceitar a proposta do Flamengo é enorme porque eles são amigos”, complementou.

Ceni estreia à frente do Flamengo na próxima quarta-feira, 11, a partir das 21h30 (de Brasília), justamente diante do São Paulo, no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. No final de semana, o compromisso do Rubro-Negro será contra o Atlético Goianiense, pelo Campeonato Brasileiro.

Assista ao debate abaixo: