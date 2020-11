Flavio Prado vê Dome no lucro ao sair do Flamengo: ‘Ganhou um caminhão de dinheiro’

Veja o que o comentarista da Jovem Pan falou sobre a demissão do técnico catalão

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Estadão Conteúdo/Xandy Rodrigues Flavio Prado disse que Domènec Torrent se deu bem no Flamengo



O espanhol Domènec Torrent teve passagem-relâmpago no Flamengo, comandando o time durante três meses até ser demitido após sofrer duas goleadas no Campeonato Brasileiro. Para muitos, a trajetória do técnico europeu no time rubro-negro pode ser classificada como um fracasso, mas, para Flavio Prado, não. Durante o programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, nesta quarta-feira, 11, o comentarista afirmou que o ex-auxiliar de Pep Guardiola saiu no lucro.

“É o seguinte: a gente lamenta a saída dele e parece que o Dome fez mau negócio. Cara, eu estaria no lugar dele com uma facilidade maravilhosa. Ele ganhou um caminhão de dinheiro! Ganhou cerca de 15 milhões de reais em três meses. Ele ganhou mais do que o Guardiola, que não ganha R$ 5 milhões por mês. Com o salário e a multa, ele ganhou mais ou menos isso. Ele deve estar emprestando dinheiro para o Guardiola. Maravilha! É o trabalho dos sonhos! Ele chegou em Barcelona e falou para mulher: ‘já voltei e estou com um pouco mais de dinheiro na conta’. Foi bom, viu?”, comentou Flavio Prado.

Contratado em julho para substituir Jorge Jesus, Domènec Torrent este à frente do Flamengo em 24 jogos, contabilizando 14 vitórias, 4 empates e 6 derrotas – um aproveitamento de 63,8% dos pontos. O Rubro-Negro é o terceiro colocado do Brasileirão, está nas oitavas de final da Copa Libertadores da América (enfrentará o Racing) e também classificado para as quartas de final da Copa do Brasil.

Assista ao debate abaixo: