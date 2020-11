Flamengo x São Paulo: Veja quem tem melhor aproveitamento em mata-matas

A partida desta quarta-feira, 11, será a primeira entre o Rubro-Negro carioca e o Tricolor paulista pela Copa do Brasil

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O São Paulo goleou o Flamengo no último encontro entre os times



Flamengo e São Paulo começam a disputar uma das quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 11, a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O confronto de volta está marcado para a semana que vem, no dia 18 de novembro, no estádio do Morumbi. Este será o primeiro encontro do Rubro-Negro com o Tricolor na competição, mas será o sexto em torneios mata-matas na história. A vantagem, até o momento, é do clube carioca: 3 a 2.

O Flamengo levou a melhor na final da Copa Ouro Conmebol (1996), na semifinal do Rio-São Paulo (1997) e também da decisão da Copa dos Campeões (2001). O São Paulo, por sua vez, tem vantagem nos campeonatos mais expressivos, batendo o Rubro-Negro nas quartas da Libertadores e na final da Supercopa, ambas realizadas em 1993.

Recentemente, no entanto, o São Paulo vem levando a melhor sobre o Rubro-Negro. Nos últimos seis duelos, foram três vitórias e três empates dos paulistas – a partida mas recente, inclusive, sendo uma sonora goleada por 4 a 1, em pleno Maracanã. Além disso, o treinador Fernando Diniz, do Tricolor, costuma se sobressair sobre Rogério Ceni, do Flamengo, com três triunfos e duas igualdades no retrospecto geral.

Confira as disputas:

1993 – Quartas de final da Libertadores

Flamengo 1 x 1 São Paulo

São Paulo 2 x 0 Flamengo

1993 – Final da Supercopa

Flamengo 2 x 2 São Paulo

São Paulo 2 x 2 Flamengo (5 x 3 pênaltis)

1996 – Final da Copa Ouro Conmebol

Flamengo 3 x 1 São Paulo

1997 – Semifinal do Rio-São Paulo

Flamengo 1 x 0 São Paulo

São Paulo 1x 3 Flamengo

2001 – Final da Copa dos Campeões

São Paulo 2 x 5 Flamengo

Flamengo 2 x 3 São Paulo