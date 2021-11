Jovem Pan adquire os direitos de transmissão da Copa do Mundo do Catar 2022

Cobertura das partidas do Mundial será feita pelas redes AM e FM da Jovem Pan; seleção brasileira já está classificada para a competição, que começará em novembro do próximo ano

Lucas Figueiredo/CBF - 17/06/2021 Neymar festeja gol da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo; Brasil já está classificado para o Qatar 2022



A Jovem Pan comprou os direitos de transmissão em rádio da Copa do Mundo do Catar 2022. Com narração e comentários da melhor equipe de esportes do rádio brasileiro, os jogos da seleção poderão ser acompanhados na Jovem Pan FM 100.9. A maioria das outras partidas do Mundial será transmitida pela Jovem Pan AM 620. A cobertura da Copa é uma tradição do Grupo Jovem Pan desde 1950. Em 2002, mesmo sem um acordo comercial para a narração das partidas, a empresa investiu em opinião e informação, contratando um time de comentaristas que contava com estrelas como Romário, Carlos Alberto Parreira, Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leão e Zagallo.

A Copa do Mundo do Catar terá início no dia 21 de novembro de 2022. Além do país-sede, estão classificados Brasil, Alemanha, Argentina, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Sérvia e Suíça. Sem disputar uma final desde 2002, quando se sagrou pentacampeã mundial, a equipe canarinho espera chegar à decisão, em 18 de dezembro, no estádio Lusail. Esta será a 22ª edição do Mundial. A última foi na Rússia, em 2018, e terminou com o título da França após vitória sobre a Croácia na final.