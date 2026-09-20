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Jovem Pan transmite Bayer Leverkusen e Red Bull Leipzig pela Bundesliga; acompanhe ao vivo

Transmissão será no YouTube; siga ao vivo

Jovem Pan

Jovem Pan transmite Bayer Leverkusen e Red Bull Leipzig pela Bundesliga; acompanhe ao vivo
O confronto é pela quarta rodada do Campeonato Alemão Arte/Jovem Pan

Jovem Pan transmite neste domingo, 20 a Bundesliga, primeira divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

O confronto será entre Bayer Leverkusen e Red Bull Leipzig, neste domingo, a partir das 10h30 da manhã, pela quarta rodada do campeonato.

SERVIÇO

  • Bundesliga – Bayer Leverkusen x Red Bull Leipzig
  • Data: domingo, 20 de setembro
  • Horário: 10h30
  • Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.

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