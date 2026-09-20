Jovem Pan transmite Bayer Leverkusen e Red Bull Leipzig pela Bundesliga; acompanhe ao vivo
A Jovem Pan transmite neste domingo, 20 a Bundesliga, primeira divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.
O confronto será entre Bayer Leverkusen e Red Bull Leipzig, neste domingo, a partir das 10h30 da manhã, pela quarta rodada do campeonato.
SERVIÇO
- Bundesliga – Bayer Leverkusen x Red Bull Leipzig
- Data: domingo, 20 de setembro
- Horário: 10h30
- Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.
Assuntos
continue lendo
- Morre Sandro Mazzola, ídolo da Inter de Milão nos anos 1960 AFP · há 18 horas
- Jovem Pan transmite Dynamo Dresden e Herta Berlin pela Bundesliga; acompanhe ao vivo Jovem Pan · há 1 dia
- Kylian Mbappé troca Nike pela marca suíça On AFP · há 2 dias
- Jorge Jesus faz primeira convocação por Portugal e chama Cristiano Ronaldo Estadão Conteúdo · há 2 dias