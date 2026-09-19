Jovem Pan transmite Dynamo Dresden e Herta Berlin pela Bundesliga; acompanhe ao vivo
A Jovem Pan transmite neste sábado (19), a Bundesliga 2, segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.
O confronto será entre Dynamo Dresden e Herta Berlin, neste sábado, a partir das 15h30 da manhã, pela sexta rodada do campeonato.
A programação continua no dia 20 com a partida entre Energie Cottbus e St. Pauli, a partir das 8h30 da manhã, pela Bundesliga.
SERVIÇO
- Bundesliga 2 – Dynamo Dresden x Herta Berlin
- Data: sábado, 19 de setembro
- Horário: 15h30
- Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.
- Bundesliga 2 – Energie Cottbus x St. Pauli
- Data: domingo, 20 de setembro
- Horário: 8h30
- Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.
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